HyperX Savage - новый SSD от Kingston с поддержкой интерфейса SATA 3

HyperX®, подразделение Kingston® Technology Company, Inc., крупнейшего мирового независимого производителя устройств хранения данных, представляет твердотельный накопитель HyperX Savage с поддержкой интерфейса SATA 3 (6 ГБ/с). Четырехъядерный восьмиканальный контроллер Phison S10 обеспечивает устройству высокие показатели IOPS и скорости чтения/записи со сжатием и без. Новинка пришла на замену популярному накопителю HyperX 3K.

HyperX Savage — самый быстрый SATA-накопитель в линейке бренда. Скорость чтения/записи достигает 560/530 МБ/с, а IOPS – 100000/89000 операций в секунду. Такие характеристики гарантируют высокую производительность, отзывчивость при переключении между задачами и быстродействие системы. Накопитель имеет низкопрофильный форм-фактор, поэтому его можно установить в большинство ноутбуков и небольших ПК. Необычный дизайн и красный корпус из стали и алюминия подтверждают лидерство HyperX в сегменте стильных игровых устройств.

«Мы рады представить HyperX Savage — наш самый быстрый накопитель с интерфейсом SATA, — отмечает Лоренс Янг (Lawrence Yang), руководитель бренда HyperX. — Модель HyperX 3K занимала важное место в нашей линейке SSD ещё с 2012 года. С появлением Savage мы готовы предоставить клиентам совершенно новый уровень производительности и ёмкости. Возможностей этой линейки будет достаточно даже самым требовательным моддерам и геймерам».

Накопители HyperX Savage доступны в версиях ёмкостью от 120 до 960 ГБ. Устройство поставляется самостоятельно либо в комплекте с набором для установки. В него входят внешний 2,5-дюймовый корпус под интерфейс USB 3.0; кронштейн-переходник 2.5-3.5" и монтажные винты для установки в настольный ПК; кабель SATA; купон на ПО для клонирования жёстких дисков; отвёртка; переходник 7-9,5 мм.