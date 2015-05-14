HyperX создала самый быстрый в мире комплект памяти DDR4 ёмкостью 128 ГБ

HyperX, подразделение Kingston, крупнейшего мирового независимого производителя устройств хранения данных, представляет самый быстрый в мире комплект оперативной памяти DDR4, работающей на рекордной частоте 3000 МГц. В комплект входят восемь модулей HyperX Predator объёмом 16 ГБ с низкой латентностью (тайминги 16-16-16-36) и поддержкой профилей XMP для простого и стабильного разгона. Высочайшая скорость работы была зафиксирована в связке с процессором Intel Core i7 5820K и материнской платой MSI X99 MPOWER в восьмимодульном четырёхканальном режиме.

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Кроме того, на выставке Computex Taipei HyperX представит высокопроизводительную систему с модулями HyperX Predator ёмкостью 16 ГБ и новым накопителем HyperX Predator M.2 PCIe SSD. Посмотреть новинки вживую можно будет на мероприятии HyperX Roadshow Experience 4-7 июня 2015 года в торговом центре ATT 4 FUN в Тайбэе. Информация о начале продаж и стоимости модулей и комплектов памяти HyperX Predator DDR4 ёмкостью 16 ГБ появится позже.