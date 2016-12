ASUS представляет ноутбук ROG G501 19.05.2015 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin Компания ASUS вместе со своим брендом Republic of Gamers (ROG) представила новый ноутбук ROG G501, созданный специально для активных геймеров. Толщина корпуса (модели без сенсорного экрана) составляет всего 20,6 мм при массе в 2,06 кг, что делает ноутбук одним из самых легких в своем классе. В аппаратную конфигурацию ROG G501 входит процессор Intel Core i7 четвертого поколения и новая производительная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960M, что гарантирует непревзойденные впечатления от игры. Стабильную работу всех компонентов обеспечивает эксклюзивная технология Hyper Cool. Продуманная система охлаждения использует для отвода тепла два вентилятора. Ноутбук ROG G501 также может похвастать 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Ultra-HD и высокой пиксельной плотностью. Все это помогает получить яркое и реалистичное изображение. Портативный ноутбук для активных геймеров ROG G501 является одним из самых тонких ноутбуков для геймеров. Толщина его алюминиевого корпуса составляет 20,6 мм при массе всего 2,06 кг (версия без сенсорного экрана). Стильный корпус с красными акцентами, эргономичная клавиатура с подсветкой и специальными клавишами выдают геймерский характер ноутбука. Эксклюзивная технология Hyper Cool Благодаря эксклюзивной технологии Hyper Cool новый ROG G501 стал самым тихим ноутбуком для геймеров на рынке. Продуманная система охлаждения использует для отвода тепла два вентилятора и медные радиаторы с тепловыми трубками. Процессор и видеокарта охлаждаются независимо, что позволяет добиться максимальной эффективности при минимальном шуме. Бескомпромиссная производительность «Сердцем» ноутбука ROG G501 стал процессор Intel Core i7-4720HQ четвертого поколения, предоставляющий пользователям возможность играть в самые современные игры. За плавное воспроизведение графики и быстродействие при обработке фотографий и редактировании видео отвечает современная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960M со встроенной памятью GDDR5 емкостью до 4 ГБ. Благодаря высокой скорости передачи данных (около 1 400 Мб/с) твердотельный накопитель с интерфейсом PCI Express® x4 (PCIe® x4), доступный в качестве опции для ROG G501, позволяет ускорить загрузку операционной системы и программ более, чем в 2 раза по сравнению с твердотельными дисками с интерфейсом SATA 6,0 Гбит/с и в 16 раз быстрее по сравнению с обычными жесткими дисками SATA 6,0 Гбит/с. Предназначенный для подключения мониторов и периферийного оборудования интерфейс Intel Thunderbolt обладает пропускной способностью на уровне 10 Гбит/с, что в два раза быстрее, чем у USB 3.0. Невероятное изображение и впечатляющий звук Ноутбук ROG G501 также может похвастать 15,6-дюймовым экраном с разрешением Ultra-HD, который вмещает в себя 8,2 миллиона пикселей. Благодаря IPS-матрице с большими углами обзора (до 178 градусов) изображение практически не претерпевает каких-либо искажений цветопередачи при изменении угла, под которым пользователь смотрит на экран. Эксклюзивная технология ASUS Splendid обеспечивает великолепную цветопередачу, высокую детализацию и позволяет получить яркое и контрастное изображение. Экран ноутбука ROG G501 идеально подойдет для просмотра фильмов в высоком качестве, потребления веб-контента, а также редактирования фотографий и видео. Встроенная HD-камера обеспечивает высокое качество видеозвонков даже при низкой освещённости Аудиосистема Bang & Olufsen ICEpower с технологией ASUS SonicMaster, реализованная в ROG G501, обеспечивает беспрецедентное для ноутбуков качество звука. Для дополнительной настройки аудиопараметров служит функция AudioWizard, предлагающая выбрать один из пяти вариантов работы аудиосистемы, каждый из которых идеально подходит для определенного типа приложений. Цены и доступность Ноутбук ROG G501 уже продается по цене от 71750 рублей. Технические характеристики ASUS ROG 501 Процессор и чипсет Процессор Intel® Core™ i7-4720HQ (47 Вт) (2.6 ГГц - 3.6 ГГц) Чипсет Intel HM87 Видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 960M со встроенной памятью GDDR5 объемом 2 ГБ/4 ГБ Операционная система Windows 8.1 Windows 8.1 Professional Экран 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) с соотношением сторон 16:9 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920x1080) Камера Встроенная HD-камера Системная память и хранилище данных SODIMM (4 ГБ/8 ГБ) и 4 ГБ/8 ГБ встроенной памяти ( с возможностью расширения до 16 ГБ)

2,5-дюймовый SATA-диск объемом до 1 Тб (6 Гбит/с) Твердотельный накопитель объемом 128 ГБ/256 ГБ или твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe® x4 объемом 512 ГБ Интерфейсы 1 разъем Mini DisplayPort/1 разъем Thunderbolt™ 3 разъема USB 3.0 1 разъем HDMI 1 комбинированный аудиоразъем 1 слот для карт памяти формата SD/SDXC Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11a/g/n и Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0 Аккумулятор Литий-полимерный аккумулятор емкостью 60 Вт∙ч (96 Вт∙ч для версии с твердотельным накопителем) Размеры 383 x 255 x 20,6 мм Вес 2,06 кг

