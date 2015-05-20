Итоги апрельского конкурса от компании Huntkey

В апреле компания Huntkey проводила на нашем ресурсе конкурс. Главный приз викторины — блок питания Huntkey 700W APFC, получает Дмитрий Крамов из города Экибастуз. Данный БП оснащен специальной системой охлаждения, что позволяет уменьшить скорость вращения вентилятора и снизить уровень шума. Четыре линии +12 В и высокоэффективная конструкция позволяют при типовой нагрузке обеспечить КПД блока питания серии APFC до 84%. Активная цепь корректировки питания внутри источника также может снизить потерю мощности входной линии AC с обеспечением значения PF более 99%.

Второе место досталось алматинцу Виталию Федякину - он получает HuntKey Power bank 3500.

Портативное зарядное устройство HuntKey Power bank 3500, позволяющее заряжать девайсы с USB портом, такие как мобильные телефоны, медиа- плееры, GPS навигаторы, камеры и даже современные планшетные компьютеры. Сверхтонкий дизайн с толщиной 9 мм, для людей привыкших много путешествовать или просто для тех, кто постоянно в движении и при этом должен оставаться на связи. Крайне важно, чтобы их устройства работали все время, пока не будет возможности зарядить их от розетки.

Третье место также достается алматинцу - Исатаю Юсубалиеву.

Он получает надежный сетевой фильтр Huntkey SGA607, с двумя USB портами для зарядки (выход: 5V, 2100mA), 5 розеток.