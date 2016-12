ASUS ZenWatch и ASUS ZenFone 2 официально представлены

Компания ASUS официально представила в России ZenFone 2, флагманский смартфон нового поколения. Новинка является воплощением простоты, надежности, красоты линий и высокой производительности. ZenFone 2 выпускается в двух модификациях, ZE551ML и ZE550ML, и представляет собой современный смартфон с 5,5-дюймовым IPS-экраном, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами с технологией PixelMaster, 64-битным процессором Intel Atom с 2 или 4 ГБ оперативной памяти и возможностью работы в сетях 4G/LTE.

«Благодаря оглушительному мировому успеху ASUS ZenFone первого поколения, ZenFone 2 стал одним из самых ожидаемых смартфонов. И сегодня мы с гордостью представляем эту новинку российской публике, – заявила Анжела Сю (Angela Hsu), глава бизнес-группы мобильных систем компании ASUS в России, СНГ и странах Балтии. – Мы использовали весь наш накопленный опыт, чтобы создать по-настоящему новое и революционное устройство. ZenFone 2 получил множество современных функций и обновлений. Изменения коснулись дизайна, камеры, размера памяти, сенсорного интерфейса Zen UI, а также продолжительности автономной работы. Так, благодаря четырехъядерному процессору нового поколения Intel Atom Z3580 общая производительность увеличилась в три раза, а производительность графической подсистемы – в семь раз. Кроме того, это первый в мире смартфон с оперативной памятью объемом 4 ГБ. ZenFone 2 обладает великолепной эргономикой: он имеет невероятно тонкие грани, компактный корпус, узкие рамки и большой экран, который занимает 72% всей площади поверхности, что является одним из лучших показателей в своем классе. Смартфон оснащен батареей увеличенной емкости, а технология ASUS Boost Master позволяет зарядить его на 60% всего за 39 минут. Особого внимания заслуживает 13-мегапиксельная камера с технологией PixelMaster: она получила улучшенный режим HDR, двухцветную вспышку Real Tone, улучшенный режим низкой освещенности, а также новый полностью ручной режим. Фирменный интерфейс ASUS ZenUI стал еще удобнее, быстрее и функциональнее и предлагает пользователям еще больше возможностей для настройки и персонализации. ASUS ZenFone 2 представляет собой идеальный баланс между красотой, функциональностью и производительностью и воплощает в себе девиз компании ASUS «В поисках невероятного». Теперь каждый может прикоснуться к роскоши!»

«Новый ASUS ZenFone 2 воплощает очередную победу высоких технологий, — подчеркнул Дмитрий Конаш, региональный директор Intel в России и других странах СНГ. — Этот смартфон построен на Intel Atom последнего поколения и поэтому обладает в 7 раз более высокой производительностью, чем модели предыдущего поколения. Сотрудничество с ASUS позволяет нам вместе максимально удовлетворить потребности пользователей и дать им в руки самые совершенные продукты».

ASUS ZenFone 2 ZE551ML

ZE551ML использует высококачественный экран Full HD IPS+ диагональю 5,5 дюйма разрешением 1920 на 1080 точек с пиксельной плотностью 403 пикселя на дюйм, а также широкими углами обзора (178 градусов). Благодаря технологии ASUS TruVivid смартфон выдает яркое и насыщенное изображение.

Старшая модификация смартфона оснащается четырехъядерным 64-битным процессором Intel Atom Z3580 с тактовой частотой 2,3 ГГц, а также, впервые в мире, оперативной памятью объемом 4 ГБ. По сравнению с моделью первого поколения производительность устройства была увеличена до 7 раз.

Вторая доступная модификация ZE551ML построена на базе процессора Intel Atom Z3560 с тактовой частотой 1,8 ГГц и оперативной памятью объемом 2 ГБ.

Фирменная технология ASUS Boost Master увеличивает скорость зарядки смартфона. С ее помощью можно зарядить батарею ZenFone 2 за невероятно короткий отрезок времени.

Модель оснащается радиомодулем ближнего поля (NFC).

Задняя крышка ZE551ML выполнена со стильной отделкой под металл с тонкой шлифовкой. Модель доступна в четырех цветах: черном (Osmium Black), золотом (Sheer Gold), сером (Glacier Gray) и красном (Glamor Red).

ASUS ZenFone 2 ZE550ML

ZE550ML оснащается 5,5-дюймовым экраном HD IPS разрешением 1280 на 720 точек с широкими углами обзора (178 градусов), который использует стойкое к царапинам защитное стекло Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием. Благодаря технологии ASUS TruVivid смартфон выдает яркое и насыщенное изображение.

Модель оснащается новейшим четырехъядерным 64-битным процессором Intel Atom Z3560 с тактовой частотой 1,8 ГГц и оперативной памятью объемом 2 ГБ.

ZE550ML доступна в трех цветах: черном (Pure Black), красном (Glamor Red) и белом (Ceramic White).

Элегантный и функциональный дизайн

Смартфон ASUS ZenFone 2 получил совершенно новый потрясающий дизайн с элементами фирменного стиля компании ASUS, отражающего философию Zen. Внешний вид ZenFone 2 отличается узором из концентрических окружностей и невероятно тонким корпусом с боковыми гранями толщиной всего 3,9 мм. Скругленный профиль смартфона обеспечивает надежный хват, при этом модель имеет удобное расположение органов управления.

Дисплей ZenFone 2 занимает 72% площади передней панели, при этом толщина боковых рамок составляет всего 3,3 мм. Защитное покрытие экрана Corning Gorilla Glass 3 отличается повышенной устойчивостью к повреждениям. Олеофобное покрытие снижает трение при скольжении пальцев на 30%, повышая качество работы с сенсорным экраном. Благодаря малому времени отклика сенсорного интерфейса (60 мс) смартфон моментально отзывается на все действия пользователя.

Крупная кнопка регулировки громкости с дизайном в стиле Zen удобно расположена на задней панели и обеспечивает интуитивное управление.

Смартфон ZenFone 2 обладает широкими возможностями персонализации. Эксклюзивный пользовательский интерфейс ASUS ZenUI имеет привлекательный дизайн и изменяемые визуальные темы. Современные аксессуары, созданные специально для смартфона ZenFone 2, также помогают пользователю выразить его собственный уникальный стиль.

Камера с технологией PixelMaster: Замечай то, что другие не видят

ASUS ZenFone 2 оснастили 13-мегапиксельной камерой с технологией PixelMaster, светосильным объективом (F/2,0) и функцией мгновенного срабатывания затвора, что позволяет получать яркие и четкие фотографии с высоким разрешением. В режиме низкой освещенности камера с технологией PixelMaster обеспечивает изменение размера пикселей датчика изображения для увеличения светочувствительности на 400%. Таким образом, она позволяет делать качественные снимки при недостаточном количестве света. Двухцветная вспышка Real Tone обеспечивает более естественный цвет кожи и точную цветопередачу.

Камера смартфона ZenFone 2 получила функцию Super HDR, которая поможет получить яркие, ровно проэкспонированные кадры при контровом освещении, например, во время съемки портрета на закате. Функция HDR, увеличивая контрастность изображения до 400%, гарантирует, что объект на переднем плане получится четким и правильно проэкспонированным.

Благодаря полностью ручному режиму, пользователь смартфона получает преимущества зеркальной камеры и может контролировать такие настройки, как ISO, выдержка, баланс белого или режим экспозамера.

5-мегапиксельная фронтальная камера с широким углом обзора (85 градусов), установленная на ZenFone 2, прекрасно подойдет для съемки автопортретов, которые можно обрабатывать в режиме реального времени. Для тех, кто хочет сделать автопортрет группы друзей, пользовательский интерфейс ZenUI предлагает функцию панорамного автопортрета, которая расширяет угол обзора до 140 градусов.

Современная аппаратная конфигурация

Смартфон ASUS ZenFone 2 оснащается четырехъядерным 64-битным процессором Intel Atom Z3560 или Z3580 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и оперативной памятью объемом до 4 ГБ. По сравнению с моделью прошлого поколения производительность устройства была увеличена до 7 раз. Поддержка программного интерфейса OpenGL 3.0 гарантирует наивысшую производительность графической подсистемы.

ZenFone 2 поддерживает работу в сетях 4G/LTE, обеспечивая скорость передачи данных до рекордных 150 Мбит/с, и стандарт Wi-Fi 802.11ac, гарантируя плавное и четкое воспроизведение потокового видео и музыки. Смартфон ZenFone 2 станет идеальным помощником в путешествиях и командировках благодаря возможности одновременного использования двух SIM-карт в активном режиме.

Емкость аккумулятора нового ZenFone 2 составляет 3 000 мА∙ч, обеспечивая смартфон зарядом более чем на целый день работы. Технология быстрой зарядки ASUS Boost Master использует усовершенствованную батарею и специальный адаптер питания увеличенной мощности, что позволяет зарядить смартфон на 60% всего за 39 минут.

ZenUI — гибкий, интуитивно понятный интерфейс

Отличаясь современным дизайном и удобством представления информации, эксклюзивный пользовательский интерфейс ASUS ZenUI отражает концепцию свободы самовыражения и общения без границ. Последняя версия ASUS ZenUI, разработанная специально для ZenFone 2, стала еще удобнее и понятнее, а ее дизайн — лаконичнее.

ZenFone 2 — первый в мире смартфон, который позволяет каждому персонализировать его в соответствии со своим стилем и предпочтениями. Пользователь имеет возможность изменять темы, шрифты и иконки благодаря интерфейсу ZenUI.

ZenUI получил ряд новых функций: специальный детский режим, управление жестами ZenMotion, режим персонализации и защиты файлов SnapView, антивирусное ПО Trend Micro, а также возможность мгновенного обновления приложений ZenUI Instant Updates.

Цены на ASUS ZenFone 2

ZenFone 2 в России будет доступен в трех модификациях.

ZE550ML — по цене 14990 рублей;

ZE551ML в конфигурации с Intel Atom Z3560, ОЗУ 2 ГБ и накопителем 16 ГБ — по цене 17990 рублей;

ZE551ML в конфигурации с Intel Atom Z3580, ОЗУ 4 ГБ и накопителем 32 ГБ — по цене 19990 рублей.

Вместе со смартфоном второго поколения ZenFone 2 компания ASUS официально представила в России умные часы ASUS ZenWatch. Это первое носимое устройство компании под управлением Android Wear, выпускаемое совместно с компанией Google. Умные часы ASUS ZenWatch, работающие в паре со смартфоном под управлением Android 4.3 и старше, выводят всю важную информацию на дисплей, когда это необходимо, а также выполняют функции личного тренера, помогая следить за состоянием здоровья.

«Мы очень рады представить сегодня флагманский смартфон ASUS ZenFone 2 в паре с умными часами ASUS ZenWatch, – говорит Анжела Сю (Angela Hsu), глава бизнес-группы мобильных систем компании ASUS в России, СНГ и странах Балтии. – Этот великолепный дуэт как нельзя лучше отвечает самым современным требованиям мира информационных технологий и свидетельствует о непревзойденном стиле своего владельца. Будучи идеальным компаньоном для Android-смартфона, умные часы ASUS ZenWatch моментально выводят всю важную информацию на экран, а также выполняют голосовые и жестовые команды. Кроме того, ASUS ZenWatch станут вашим личным тренером и помогут вам вести здоровый образ жизни: они позволяют не только отслеживать количество пройденных шагов и потраченных калорий, но и сердечный ритм, и уровень релаксации».

Выполненные строго в соответствии с традициями высокого часового искусства, ASUS ZenWatch могут похвастаться изысканным стилем и вниманием к деталям. Изогнутый дисплей часов, покрытый прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3, плавные линии корпуса, повторяющие форму запястья, в сочетании с премиальным кожаным ремешком и уникальной конструкцией застежки делают данную модель не только привлекательной, но и удобной в использовании. Возможность использования сменных ремешков и большой выбор циферблатов помогут персонализировать ваш аксессуар в соответствии с вашим стилем и настроением.

В ZenWatch впервые реализованы некоторые возможности пользовательского интерфейса ASUS ZenUI, недоступные ранее в носимых устройствах под управлением Android Wear. Владельцы смартфонов компании ASUS могут воспользоваться всеми преимуществами полной беспроводной интеграции их телефона с умными часами и по-новому оценить достоинства таких эксклюзивных приложений интерфейса ASUS ZenUI, как «Что дальше» (What's Next) и «Сделать позже» (Do It Later). Функциональность часов ASUS ZenWatch также можно расширить с помощью других приложений: благодаря функции удаленного управления камерой (Remote Camera), дублирующей изображение с видоискателя смартфона на экран часов, можно легко сделать селфи или другие креативные фотографии.

Высокое часовое искусство

Уделяя особое внимание деталям, компания ASUS воплотила традиции высокого часового искусства в своем первом носимом Android-устройстве. Роскошный дизайн прочного стального корпуса дополнен яркой розово-золотистой полоской. Максимальное удобство использования и стильный внешний вид достигается благодаря изогнутой форме стекла и плавным линиям корпуса.

Натуральный кожаный ремешок и универсальная форма ASUS ZenWatch позволяют комфортно носить часы на запястье любого размера в течение целого дня, а уникальная конструкция застежки — их быстро надевать и снимать. Ремешок стандартного размера (22 мм) легко поддается замене. Выбирая его цвет, материал или стиль, можно создать свой неповторимый образ.

Стильный дизайн часов ASUS ZenWatch дополнен большим выбором вариантов оформления циферблата, которые можно подобрать в соответствии с вашим стилем, настроением или ситуацией. Поменять дизайн циферблата, настроить его цвет или отображаемую информацию можно с помощью приложения ASUS ZenWatch Manager, установленного на смартфон. Кроме того, можно изменить внешний вид циферблата непосредственно в настройках часов. Более 100 вариантов оформления циферблата предоставляют широчайшие возможности персонализации вашего аксессуара.

Умный компаньон

Умные часы ASUS ZenWatch, совместимые со смартфоном под управлением Android 4.3 и старше, отображают на своем циферблате информацию о входящих вызовах, новых сообщениях и событиях. Они также могут показать ответ на голосовой вопрос, причем для этого вам не придется доставать телефон из кармана или сумки. Все приложения, установленные на ваш Android-смартфон, также будут выводить свои уведомления на экране часов.

С помощью приложения ASUS ZenWatch Manager, установленного на вашем смартфоне, вы легко сможете поменять оформление циферблата ASUS ZenWatch. Кроме того, часы получают расширенную функциональность при синхронизации с телефоном с интерфейсом ASUS ZenUI. С помощью ASUS ZenWatch вы сможете разблокировать смартфон без ввода пароля, отключить звук всего одним движением руки, узнать о том, что забыли телефон, удаленно управлять камерой или презентацией.

ASUS ZenWatch также поддерживают работу таких функций пользовательского интерфейса ASUS ZenUI, как «Что дальше» (What's Next) и «Сделать позже» (Do It Later). Функция «Что дальше» (What's Next) представляет собой интеллектуальный органайзер, который показывает ближайшее важное дело или событие, включая его место и время проведения, а также прогноз погоды, напоминания о днях рождениях и годовщинах. Функция «Сделать позже» (Do It Later) служит для организации последовательности дел. Она также выводит напоминания о новых электронных письмах, пропущенных текстовых сообщениях и звонках. Пользователь может сам создать напоминание о том, что ему необходимо сделать в ближайшее время, используя ASUS ZenWatch.

Функция разблокировки мобильного устройства без ввода пароля (Unlock My Phone) превращает ASUS ZenWatch в универсальный ключ для вашего смартфона или планшетного компьютера. Она позволяет защитить ваши персональные данные, сделав при этом использование мобильных устройств еще удобнее.

Функциональность часов ASUS ZenWatch также можно расширить с помощью других приложений: благодаря функции удаленного управления камерой (Remote Camera), дублирующей изображение с видоискателя смартфона на экран часов, можно легко сделать селфи или другую креативную фотографию.

Данная функция также поможет сделать удачную фотографию даже в неудобном положении, например, во время концерта или другого массового мероприятия, когда вам приходится держать телефон над толпой.

Вы можете отключить звук входящего вызова, закрыв рукой циферблат часов ASUS ZenWatch. Данная функция (Cover to Mute) избавит вас от неприятных ситуаций, когда мелодия звонка может помешать. Кроме того, умные часы поддерживают функцию поиска телефона (Find My Phone), которая будет очень полезна, если вы забыли, где оставили свой смартфон. В свою очередь приложение ASUS ZenWatch Manager поможет найти местоположение часов.

ASUS ZenWatch могут использоваться в качестве пульта ДУ для управления презентацией: пользователь может перелистывать слайды и следить за временем. Данная функция (Presentation Control) поможет сконцентрироваться на материале, который вы представляете.

Приложение «Будьте здоровы» (Wellness)

С помощью часов ASUS ZenWatch и приложения «Будьте здоровы» (Wellness) можно следить за своей активностью: фиксировать количество пройденных шагов, потраченных калорий, сердечный ритм, длительность и интенсивность физической нагрузки, уровень релаксации. Статистика представлена в виде понятных графиков и таблиц.

Пользователь может поставить себе цель, например, проходить определенное количество шагов в день, а затем следить за своими достижениями с помощью ASUS ZenWatch и приложения «Будьте здоровы» (Wellness). Умные часы предоставляют наглядный обзор вашей активности, который будет полезен для постановки новых фитнес-целей.

Для измерения уровня релаксации часы ASUS ZenWatch используют встроенный биометрический датчик. На основании полученных данных часы отображают рекомендации, как снизить стресс и расслабиться.

Благодаря сотрудничеству с компанией Jawbone, умные часы ASUS ZenWatch получили встроенное приложение UP. Оно поможет ZenWatch считать шаги, а также собирать и анализировать информацию об активностях пользователя, а затем подскажет, как улучшить состояние здоровья и физическую форму.

Цены и доступность

ASUS ZenWatch будут продаваться по цене 16990 рублей.

Продажи стартуют 1 июня 2015 года в фирменном Интернет-магазине ASUS http://eshop.asus.com/,

где они будут продаваться эксклюзивно в течение двух недель.

Позднее ASUS ZenWatch появятся в таких розничных сетях, как «ДНС», «Связной», «Юлмарт»,

«Медиа Маркт», «Нотик», «Техносила», «Риона», EnterNOTE, Flash Computers.

О фирменном Интернет-магазине ASUS

Фирменный Интернет-магазин ASUS открывается 1 июня 2015 года и будет работать для покупателей по всей России. Адрес магазина – http://eshop.asus.com/.

В магазине будет представлен широкий ассортимент продукции, включающий в себя ZenFone 2, ZenWatch, ZenPower, ZenBook, игровые ноутбуки, планшетные компьютеры и аксессуары.