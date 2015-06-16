Объявлены даты проведения казахстанской Cisco Connect - 2015

29-30 cентября 2015 года в алматинской гостинице «Интерконтиненталь» пройдет очередная конференция Cisco Connect, снискавшая репутацию крупнейшего ИКТ-мероприятия в Центральной Азии. Уместно напомнить, что прошлогодний форум, прошедший при поддержке 17 компаний-спонсоров и 14 медиапартнеров, ознаменовался рекордным количеством посетителей — 837 человек.

В этом году центральной темой конференции станет Всеобъемлющий Интернет (Internet of Everything, IoE). Он представляет собой следующую, более совершенную стадию развития Интернета, предусматривающую подключение к Всемирной сети людей, данных, различных предметов и процессов. По прогнозу Cisco, к 2020 году к Интернету будут подключены более 50 миллиардов одних только устройств, что открывает огромные перспективы для технологических компаний.

В этом году участников казахстанской конференции Cisco Connect ждут свыше пятидесяти разнообразных докладов, сессий и демонстраций. Впервые на одной площадке разместится масштабная выставка инновационных технологий Cisco World of Solutions, где будут показаны новейшие решения компании. По традиции будет работать и выставка партнеров. Ее посетители смогут ознакомиться с оборудованием, построенным на базе продуктов Cisco либо созданным для совместной работы с технологиями Cisco, а также с новыми учебными курсами и проектами.

Подробную информацию об участии в конференции Cisco Connect можно получить по электронной почте CiscoConnectKZ@gmail.com либо телефонам: +7 (727) 262 21 53/ +7 (727) 321 60 20.

Дополнительную информацию журналистам рад предоставить

Александр Палладин, глава пресс-службы Cisco в России/СНГ

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