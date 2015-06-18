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Компания KINGSTON представляет новый миниатюрный USB-накопитель DataTraveler Micro 3.1

18.06.2015 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

DataTraveler Micro 3.1. - миниатюрный USB-накопитель в прочном металлическом корпусе с поддержкой скоростного интерфейса USB 3.1, обеспечивающий скорость чтения до 100МБ/с и записи до 15МБ/c. Лаконичный дизайн и суперкомпактный размер позволит не вынимать флешку из ноутбука даже при его переноске. Новинка представлена в емкости 16ГБ, 32ГБ и 64ГБ и предоставляет достаточно дополнительного места для записи и хранения фотографий, любимых фильмов и музыки. Флешку так же удобно повесить на связку ключей, чтобы всегда иметь при себе всю необходимую информацию.

Более подробные технический характеристики DTMC3 можно посмотреть на официальном сайте.

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