Logitech меняет логотип и представляет новый бренд Logi

Сегодня Logitech сообщает о наиболее значимой, за свою историю, трансформации бренда. Продолжая развиваться как технологичная компания, Logitech сделала непревзойденный дизайн своей неотъемлемой частью. Это проявляется в создании портфолио продуктов, выходящих за рамки компьютерной периферии и охватывающих устройства, доказавшие свою незаменимость в повседневной жизни. В таком виде бренд отражает обновление бизнеса, посредством нового цветового мироощущения, а также усовершенствованного логотипа. Вы даже увидите новую торговую марку «Logi» в самых последних категориях продуктов.

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«Мы работали над обновлением Logitech на протяжении долгого времени, создавая продукты, которые совмещают передовые технологии и прогрессивный дизайн, что способны обеспечить превосходный опыт использования, - сказал Брэкен Даррелл, президент и главный исполнительный директор Logitech,- Мы сформировали команду дизайнеров мирового класса, во главе с главным конструктором Аластером Кертисом. Дизайн занимает центральное место, во всех наших процессах. Наш подход к визуальным решениям выходит за рамки классических определений, дизайн для нас - сочетание передовых технологий, бизнес-стратегии и потребительских предпочтений. Наши продукты прошли долгий путь, и теперь пришло время для самого бренда шагнуть вперед».

Частью изменения бренда станет использование имени «Logi» в некоторых продуктах традиционных категорий, а также можно ожидать интересные новинки и сюрпризы в новых категориях.

«Logitech подверглась огромным изменениям, мы обновили бренд в соответствии с тем, кем мы являемся и кем станем, двигаясь вперед,- сказал Алистер Кертис, главный дизайнер Logitech, - Трансформация компании в таких масштабах должна сопровождаться столь же смелым преобразованим бренда».

Детальную информацию вы можете получить, посетив Logitech.com или блог.

Видео доступно по ссылке.

Твит: Встречайте новый @Logitech. Logitech представляет наиболее значимую, с момента основания компании, трансформацию бренда. Больше информации #news: http://logt.ly/logi