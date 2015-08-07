ASUS представляет серию материнских плат Z170

Компания ASUS представляет полноценную линейку материнских плат на базе чипсета Intel Z170, которые предназначены для процессоров Intel Core шестого поколения. В состав линейки входит множество моделей от «топовой» ROG до геймерского продукта среднего уровня Pro Gaming. Наиболее функционально насыщенной моделью является Z170-Deluxe, а для пользователей, предпочитающих максимально стабильные и долговечные компоненты, предлагается модель серии TUF. Все платы совместимы со стандартом USB 3.1 Power Delivery, позволяющим выводить порты USB 3.1 мощностью до 100 Вт на переднюю панель компьютерного корпуса.

Как типичный продукт геймерской линейки ROG, модели ROG Maximus VIII сочетают великолепную производительность с оригинальным дизайном. Достижения плат Republic of Gamers говорят сами за себя: восемь мировых рекордов и 12 глобальных первых мест в популярных бенчмарках.

Sabertooth Z170 Mark 1 – это такая же сверхнадежная модель, как и остальные продукты серии TUF, но отличается от предшественников агрессивным внешним видом, основанным на сочетании черного и металлически-серого цветов. Она обладает мощной системой охлаждения с гибкими средствами настройки и мониторинга, в том числе с мобильных устройств. Такие материнские платы создаются с прицелом на использование в режиме 24/7.

«ASUS – ведущий производитель материнских плат в мире. Мы уже продали более 500 миллионов устройств, но постоянно стремимся предлагать еще более революционные, удобные и надежные продукты. Вот почему мы очень рады представить полноценную линейку плат на базе Intel Z170, ведь они сочетают экстремальную скорость с широчайшей пользовательской функциональностью», - заявил Джеки Сю, вице-президент ASUS.

Эксклюзивные особенности

ASUS Pro Clock – это специальный генератор тактовой частоты, позволяющий задавать базовую частоту работы для процессоров Intel Core шестого поколения на уровне 400 МГц и выше. Дополняя уже знакомый пользователям TPU-чип (ASUS TurboV Processing Unit), он позволяет добиться более высоких результатов при разгоне компьютера.

Разгонный потенциал увеличивается и благодаря оригинальной Т-образной топологии подключения слотов системной памяти DDR4. Кроме того, в целях совместимости некоторые модели новой линейки обладают расширенной поддержкой памяти DDR3/DDR3L.

Еще одной эксклюзивной технологией от ASUS является функция 5-сторонней оптимизации. С ее помощью можно легко добиться максимальной производительности процессора или минимального расхода электроэнергии, задать стабильные настройки цифровой системы питания, отрегулировать скорость работы вентиляторов и сконфигурировать сетевой контроллер и аудиосистему в соответствии с определенными сценариями использования компьютера. Дополнительной особенностью новой версии этой функции является возможность управления (через UEFI BIOS или из Windows) скоростью помпы водяной системы охлаждения, если та подключена к специальному разъему на материнской плате.

Рекордная производительность

С помощью материнской платы ROG Maximus VIII уже было поставлено восемь мировых рекордов (WR) и занято 12 глобальных первых мест (GFP) в наиболее популярных бенчмарках. Она позволила добиться наивысшей тактовой частоты для процессора i5-6600K - 6,808 ГГц, а также наивысшей базовой тактовой частоты - 552,27 МГц. Остальные достижения представлены в следующей таблице.

Современные интерфейсы

В число реализованных в новых продуктах серии Z170 интерфейсов входит USB 3.1, представленный разъемами двух типов (Type-A и Type-C), причем два порта Type-C мощностью до 100 Вт можно вывести на переднюю панель компьютерного корпуса. Модель Maximus VIII Extreme станет первой платой, предлагающей помимо интерфейса Thunderbolt 3 еще и встроенный интерфейс U.2. Thunderbolt 3 и USB 3.1 также будут доступны в моделях Z170-Premium и Z170-Pro. Кроме того, все продукты новой линейки поддерживают последнюю версию шины PCI Express и интерфейс M.2 со скоростью 32 Гбит/с для NVMe-накопителей. Также во всех из них применяется комплекс технологий 5X Protection II или Gamer’s Guardian, которые охватывают целый ряд инженерных решений, служащих для защиты устройства от электрических перегрузок и коротких замыканий, коррозии и прочих неприятностей.