Intel представила технологию Intel RealSense в рамках Intel Developer Forum 2015 20.08.2015 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin В рамках вступительной речи на форуме Intel Developer Forum (IDF) Брайан Кржанич (Brian Krzanich), главный исполнительный директор корпорации Intel, рассказал о том, как развиваются возможности «восприятия» компьютерных технологий. Он представил целый ряд обновлений в рамках технологии Intel® RealSense™, которые позволят получить большему количеству устройств и платформ возможность восприятия. Кроме того, он продемонстрировал на сцене работу новых аппаратных и программных приложений, основанных на технологии Intel RealSense. Комплект для разработчиков Intel RealSense Smartphone с поддержкой платформы Project Tango (Google) Совместно с Google, Intel развивает инновации в области мобильных решений с восприятием глубины изображения, объединяя платформу Project Tango* и технологию Intel RealSense в рамках комплекта для разработчиков Android* Smartphone, который был продемонстрирован в ходе IDF. Intel RealSense Smartphone, включающий платформу Project Tango (Google*), создает новые функциональные возможности, в том числе ориентирование внутри помещений, изучение пространства, виртуальную игровую реальность, 3D-сканирование и пр. Комплекты для разработчиков Intel RealSense, поддерживающие Project Tango*, будут доступны для отдельных разработчиков на базе Android к концу этого года. Использование технологии Intel RealSense на большем количестве платформ Технология Intel RealSense открывает больше возможностей для разработчиков для создания нового аппаратного и программного обеспечения с восприятием глубины изображения. Помимо платформ Windows и Android разработчики смогут использовать технологию Intel RealSense для систем на базе Mac OS X*, ROS*, Linux*, Scratch*, Unity*, XSplit*, OBS*, Structure SDK*, OSVR*, Unreal Engine 4 (UE4)* и Project Tango* (Google*). Эти инструменты для разработки позволят создать новые отраслевые решения, не ограничивающиеся ПК, включая робототехнику, беспилотные аппараты, торговые автоматы и другие принципиально новые устройства. Intel продемонстрировала образец разработки интерфейса Intel RealSense Camera для Mac OS X* , который позволит разработчикам получить доступ к исходным данным глубины изображения камеры. Прототип был продемонстрирован в павильоне Intel RealSense форума IDF. Дополнительная информация вскоре будет доступна на сайте www.intel.com/RealSense/experimental.

Операционная система для робототехники Robot Operating System (ROS) будет поддерживать функциональные возможности технологии Intel RealSense. Предполагается, что интерфейс с доступом к исходным данным глубины изображения камеры будет доступен на сайте ros.org и www.intel.com/RealSense/experimental позднее в этом году. Демонстрация ROS с поддержкой Intel RealSense была представлена в павильоне Intel RealSense форума IDF.

Интерфейс Intel RealSense Camera для Linux* предоставит разработчикам доступ к исходным данным глубины изображения камеры. Предполагается, что интерфейс будет доступен на сайте www.intel.com/RealSense/experimental позднее в этом году. Демонстрация интерфейса Intel RealSense Camera для Linux* была представлена в павильоне Intel RealSense форума IDF.

Расширение Intel RealSense для Scratch* доступно на сайте www.intel.com/RealSense/scratch. Scratch* – это открытый язык программирования, который был разработан MIT Media Lab* и используется более чем 7 млн начинающих разработчиков для создания игр, небольших анимаций и других проектов. Расширение Intel RealSense для Scratch* позволяет пользователям интегрировать новые функции на основе восприятия глубины изображения в свои разработки.

Комплект для разработчиков Intel RealSense SDK для Windows включает набор инструментов Unity , что позволяет разработчикам получить доступ к функциям на основе восприятия глубины изображения в рамках платформы для разработки Unity*. Комплект для разработчиков можно загрузить уже сегодня на сайте www.intel.com/RealSense/SDK.

Intel и Occipital приступили к сотрудничеству с целью расширения Structure SDK для устройств с поддержкой технологии Intel RealSense. Дополнительная информация будет доступна позже в этом году. Structure SDK, который был доступен для разработчиков с 2013 г., работает вместе с периферийными устройствами Structure Sensor* для реализации функции 3D-сканирования и взаимодействия на устройствах на базе iOS.

Сообщество UE4 уже распространяет расширение для Intel RealSense Camera, образец которого доступен по ссылке https://github.com/getnamo/realsense-ue4.

Камера Intel RealSense Camera будет доступна для платформ разработчиков OSVR и видеошлемов. Новые решения разработчиков Целый ряд разработчиков объявил о новых решениях на базе технологии Intel RealSense. Razer* сотрудничает с Intel для реализации периферийных устройств с поддержкой Intel RealSense Camera для геймеров. Новая разработка представляет собой небольшую и легкую USB-камеру, оптимизированную для интерактивных функций, которая оснащена датчиком глубины изображения для поддержки функциональных возможностей виртуальной реальности в играх. Любители игр смогут легко и просто установить новое устройство на настольных компьютерах или VR-шлемах. Новинка представляет собой идеальное решение для OSVR-разработчиков. Выпуск новой продукции запланирован на I кв. 2016 г. Два ведущих стриминговых решения для Twitch*, XSplit* Gamecaster и OBS*, будут поддерживать технологию Intel RealSense непосредственно на основе приложений. XSplit Gamecaster* со встроенной поддержкой новой технологии будет доступно до конца этого года. Вместо использования реального зеленого фона, игроки смогут удалить фон с помощью технологии Intel RealSense при использовании Twitch*, видеоплатформы и сообщества геймеров, которое насчитывает более 100 млн ежемесячных пользователей. Intel также выступит генеральным спонсором мероприятия TwitchCon 2015*, которое пройдет в сентябре в Сан-Франциско. Relay*, робот-дворецкий компании Savioke*, получил поддержку камеры Intel RealSense Camera. Relay* – это ультрасовременный робот, созданный для передачи предметов между людьми. Он нашел свое первое применение в гостиничной индустрии и уже сейчас обслуживает постояльцев отелей Starwood* и InterContinental Group*. Во время вступительной речи на форуме IDF робот подал Брайану Кржаничу напиток. Посетители мероприятия также получат возможность познакомиться с новыми роботами, которые будут подавать закуски и напитки. Новая разработка с поддержкой Intel RealSense Camera будет выпущена в следующем году. Демонстрации новых возможностей использования технологии Intel RealSense Объединив симулятор вождения iRacing* и один из самых современных аппаратных симуляторов VRX*, Intel представила игровую платформу с использованием устройства слежения за положением головы пользователя на базе технологии Intel RealSense и готовящегося к выпуску процессора Intel® CoreTM 6-го поколения. Посетители смогли самостоятельно оценить новинку, установленную в павильоне Intel RealSense. Функция слежения за положением головы пользователя была реализована с помощью расширения для opentrack*, платформы для отслеживания, которая поддерживает более 500 самых современных игр. Расширение будет доступно позднее в этом году. Во время своего выступления Брайан Кржанич продемонстрировал усовершенствованную версию «плавающего экрана», о котором он впервые объявил ранее в этом году в ходе выставки CES. Псевдогалографический интерактивный экран теперь поддерживает тактильную отдачу для дополнительного удобства использования. Новая разработка была представлена в павильоне Intel RealSense. В конце вступительной речи главный исполнительный директор корпорации продемонстрировал работу роботов-пауков, включая большого робота-паука, у которого в качестве глаз использовались камеры Intel RealSense Camera, что позволяло устройству оценивать глубину изображения.

