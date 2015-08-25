SVEN разыгрывает портативные колонки SVEN OMNI

И вновь компания SVEN совместно с порталом benchit.kz радуют нас викториной. На этот раз организаторы предлагают побороться за портативную акустику SVEN OMNI.

SVEN OMNI – это легкие портативные колонки для домашней аудиотехники и компьютера. Своим футуристическим обликом акустика напоминает инопланетную тарелку. К тому же яркая подсветка дополняет этот образ. Несмотря на маленький размер, комплект обладает мощным отчетливым звуком – всё благодаря встроенному мостовому усилителю. Динамики широкополосные, располагаются в верхней зоне устройства и слегка наклонены к слушателю, создавая омниполярное звучание – объемный всенаправленный звуковой поток. Питание осуществляется посредством USB-порта, подключенного к компьютеру.

Получить это чудо-устройство можно, поучаствовав в викторине. Для этого ответьте правильно на 5 вопросов и отправьте результаты по электронной почте: contests1@mail.ru

Победитель* будет выбран из числа участников, приславших правильные ответы, с 25.08.2015 года по 19.09.2015 года с помощью ресурса RANDOM.ORG.

Вопросы викторины:

В каких цветовых решениях выпускается акустика SVEN OMNI? Какая акустическая система SVEN, из представленных на официальном сайте производителя, имеет наибольшее число звуковых каналов? Какова суммарная мощность акустики SVEN IHOO T100U? Назовите диаметр динамиков колонок SVEN 249? В каких моделях акустики SVEN использовано фазовыравнивающее тело, похожее на пулю?

*Доставка призов за пределы города Алматы осуществляется за счет победителя