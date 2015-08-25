SVEN разыгрывает портативные колонки SVEN OMNI

И вновь компания SVEN совместно с порталом benchit.kz радуют нас викториной. На этот раз организаторы предлагают побороться за портативную акустику SVEN OMNI.
SVEN OMNI – это легкие портативные колонки для домашней аудиотехники и компьютера. Своим футуристическим обликом акустика напоминает инопланетную тарелку. К тому же яркая подсветка дополняет этот образ. Несмотря на маленький размер, комплект обладает мощным отчетливым звуком – всё благодаря встроенному мостовому усилителю. Динамики широкополосные, располагаются в верхней зоне устройства и слегка наклонены к слушателю, создавая омниполярное звучание – объемный всенаправленный звуковой поток. Питание осуществляется посредством USB-порта, подключенного к компьютеру.
Получить это чудо-устройство можно, поучаствовав в викторине. Для этого ответьте правильно на 5 вопросов и отправьте результаты по электронной почте: contests1@mail.ru
Победитель* будет выбран из числа участников, приславших правильные ответы, с 25.08.2015 года по 19.09.2015 года с помощью ресурса RANDOM.ORG.
Вопросы викторины:
- В каких цветовых решениях выпускается акустика SVEN OMNI?
- Какая акустическая система SVEN, из представленных на официальном сайте производителя, имеет наибольшее число звуковых каналов?
- Какова суммарная мощность акустики SVEN IHOO T100U?
- Назовите диаметр динамиков колонок SVEN 249?
- В каких моделях акустики SVEN использовано фазовыравнивающее тело, похожее на пулю?
*Доставка призов за пределы города Алматы осуществляется за счет победителя