Transcend и разыгрывает сверхскоростную флешку JetFlash-730

Компания Transcend совместно с порталом benchit.kz объявляют о розыгрыше сверхскоростного накопителя нового поколения USB 3.0 JetFlash-730. Викторина пройдет на IT-площадке benchit.kz с 28 августа по 18 сентября 2015 г.

JetFlash-730 – это инновационное творение тайваньского разработчика Transcend, имеющее космическую вместительность данных для прибора небольших габаритов, – 64Гб доступного пространства. Флешка создана на базе сверхскоростного типа соединения нового поколения USB 3.0 и обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи файлов. Вместе с тем, девайс поддерживает версию Hi-Speed USB 2.0, благодаря чему также быстро может работать на совместимых 2.0-устройствах. К тому же накопитель имеет хорошую программную поддержку – для резервного копирования, восстановления, шифрования и других манипуляций с данными можно установить на ПК программное обеспечение Elite.

Чтобы побороться за приз, надо правильно ответить на все вопросы о JetFlash-730 и прислать результаты на электронный адрес: contests1@mail.ru Генератор случайных чисел определит счастливого обладателя приза среди тех, кто даст верные ответы на все вопросы, и уже 17 сентября мы назовем его имя. Доставка приза не производится, забрать нужно в г. Алматы.