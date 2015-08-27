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Transcend и разыгрывает сверхскоростную флешку JetFlash-730

27.08.2015 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

Компания Transcend совместно с порталом benchit.kz объявляют о розыгрыше сверхскоростного накопителя нового поколения USB 3.0 JetFlash-730. Викторина пройдет на IT-площадке benchit.kz с 28 августа по 18 сентября 2015 г.

JetFlash-730 – это инновационное творение тайваньского разработчика Transcend, имеющее космическую вместительность данных для прибора небольших габаритов, – 64Гб доступного пространства. Флешка создана на базе сверхскоростного типа соединения нового поколения USB 3.0 и обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи файлов. Вместе с тем, девайс поддерживает версию Hi-Speed USB 2.0, благодаря чему также быстро может работать на совместимых 2.0-устройствах. К тому же накопитель имеет хорошую программную поддержку – для резервного копирования, восстановления, шифрования и других манипуляций с данными можно установить на ПК программное обеспечение Elite.

Чтобы побороться за приз, надо правильно ответить на все вопросы о JetFlash-730 и прислать результаты на электронный адрес: contests1@mail.ru   Генератор случайных чисел определит счастливого обладателя приза среди тех, кто даст верные ответы на все вопросы, и уже 17 сентября мы назовем его имя. Доставка приза не производится, забрать нужно в г. Алматы.

  1. Какой вес имеет накопитель JetFlash-730?
  2. Какой тип складывания разъема USB предусмотрен в устройстве?
  3. Какая используется разновидность подсветки светодиодного индикатора?
  4. Назовите размеры JetFlash-730?
  5. В каких цветовых решениях выпускается флешка?
  6. Назовите скорость чтения данных устройства, заявленных производителем?
  7. Назовите скорость записи данных устройства, заявленных производителем?
  8. Во сколько раз по данным производителя скорость работы флешки в режиме USB 3.0 превосходит скорость работы этого же устройства в режиме USB 2.0?

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