На казахстанской Cisco Connect впервые будет работать выставка World of Solutions

Для участников казахстанской конференции Cisco Connect впервые будет открыта выставка современных решений Cisco — World of Solutions. Она будет работать в течение всего мероприятия, т.е. 29 и 30 сентября. Показ новейших технологий Cisco будет проходить в пяти демозонах: «Цифровизация», «Информационная безопасность», «Управление сетями», «Центры обработки данных» и «Технологии для совместной работы».

Посетители выставки смогут не только узнать подробную информацию о решениях Cisco и получить консультации у специалистов компании, но и увидеть новейшее оборудование Cisco в действии. Кроме того, в демозонах по расписанию будут организованы специальные демонстрации.

Посетители демонстрационной зоны, посвященной цифровизации, смогут ознакомиться с решениями, разработанными компанией Cisco и ее партнерами в целях повышения эффективности бизнеса и улучшения качества жизни. Они предназначены для создания «умных» и безопасных городов, подключенных производств и автоматизации приборов учета. Будут представлены следующие тематические стенды:

решение для энергетики и ЖКХ. Будет показан интеллектуальный контроллер Cisco для работы в системах автоматизированного управления различными технологическими процессами. Он сочетает в себе лучшие в индустрии сетевые возможности с вычислительными способностями, решающими предложенную потребителем задачу. ПО контроллера не только собирает информацию с конечных устройств (датчиков, счетчиков и т.п.), но и обрабатывает ее в соответствии с установленными критериями. В результате контроллер может оказать управляющее воздействие на исполнительный механизм или отправить уведомление на серверы АСУ ТП;

решения для создания сетевой инфраструктуры технологических сетей и сетей видеонаблюдения;

физическая безопасность (будут демонстрироваться решения, построенные на базе технологий видеонаблюдения. Они могут использоваться для охранного, технологического видеонаблюдения, мониторинга состояния окружающей местности и т.д.).

Как ожидается, особый интерес у посетителей демозоны «Управление сетями» вызовет решение Cisco Prime Infrastructure. Оно позволяет специалистам отделов эксплуатации оперативно отслеживать параметры работы пользователей вне зависимости от метода подключения (проводное или беспроводное), а также в кратчайшие сроки получать статистику по применяемым приложениям и услугам. На стенде демонстрационная система будет подключена к лаборатории с реальным оборудованием. Посетители смогут посмотреть сценарии работы при применении как проводной, так и беспроводной технологий, а также изучить возможность по мониторингу серверов и виртуальных машин.

Отдельный стенд будет посвящен решениям для операторов связи. Будет показана технология «Автономные сети», позволяющая развернуть в сети такие функции, как самоорганизация, автоконфигурирование и самовосстановление сети, соблюдая при этом должный уровень безопасности. Благодаря этим возможностям существенно сокращается время на добавление нового устройства в сеть и на поиск неисправностей.

Посетители демозоны «Решения для совместной работы» смогут ознакомиться с функционалом и техническими возможностями новейших продуктов Cisco в этой области и узнать, как будет развиваться индустрия и какие новые технологии стоит ожидать в ближайшем будущем. Специалисты Cisco продемонстрируют полный спектр терминалов для построения систем видеоконференцсвязи (ВКС), включая SX80 с технологией автоматического наведения по голосу – SpeakerTrack. В настоящее время все терминалы Cisco используют новое ПО CE7 и поддерживают управление посредством панели Touch10. Данные нововведения позволили обеспечить единый интерфейс на всех устройствах линейки TelePresence, сделать работу с ними простой и удобной. Функция беспроводного управления терминалом и работы с контентом – Proximity стала полностью доступной для коммерческого использования.

Посетители этой демозоны смогут, используя технологию ВКС, пообщаться со специалистами службы технической поддержки Cisco и с их помощью получить ответы на вопросы об оборудовании Cisco и аспектах его использования.

Информационная безопасность всегда была важнейшим приоритетом для Cisco. В одноименной демозоне будут показаны следующие интегрируемые решения:

защита от вредоносных программ (Malware) на базе решения SourceFire FireAMP сетевого и хостового базирования;

система контроля и учета доступа в проводную/беспроводную/VPN-сеть с сервисами оценки состояния посредством ISE 1.3 и с использованием технологий TrustSec SGT/SGFW/SGACL;

новейшая система предотвращения вторжений SourceFire NGIPS;

Cisco Threat Defence (поиск аномалий и выявление вирусной активности/утечек информации и инцидентов безопасности с помощью протокола NetFlow);

виртуальный межсетевой экран Cisco ASA и технология кластеризации;

системы централизованного управления и мониторинга устройств информационной безопасности — Cisco Security Manager.

Демозона «Центры обработки данных» будет посвящена демонстрации решений Cisco для построения ЦОД и, в частности, вычислительной платформе Cisco UCS (Unified Computing System) – системе, интегрирующей серверные ресурсы, сетевую инфраструктуру и единое управление на основе политик и шаблонов. Посетители выставки смогут ознакомиться с продуктами и архитектурами в семействе UCS, ориентированными на различные целевые сегменты: от небольших до масштабируемых корпоративных и провайдерских центров обработки данных.

В демозоне будут также представлены решения для построения сетевой инфраструктуры. Особое внимание будет уделено новейшей архитектуре ACI (Application Centric Infrastructure), позволяющей по-новому взглянуть на сеть современных ЦОД и обеспечить максимально эффективное развертывание и обслуживание сетевой среды на основе требований, предъявляемых приложениями. Будут демонстрироваться возможности архитектуры ACI и входящего в ее состав программного обеспечения, а также коммутаторы серии Nexus 9000, являющиеся аппаратной платформой и основой для функционирования ACI.

Зарегистрироваться для участия в Cisco Connect можно на сайте http://www.cisco.com/web/KZ/ciscoconnect/index.html?POSITION=pressrelease&COUNTRY_SITE=kz&CAMPAIGN=fy16_ciscoconnect&CREATIVE=&REFERRING_SITE=newsletter. Для участников образовательной программы Cisco Expo Learning Club разработаны специальные условия.