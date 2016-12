Plantronics примет участие в казахстанской Cisco Connect - 2015 15.09.2015 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin Компания Plantronics, один из мировых лидеров в области производства устройств связи, примет участие в форуме Cisco Connect ‒ 2015, который состоится 29-30 сентября в отеле «Интерконтиненталь» в Алматы. В этом году Plantronics поддержит мероприятие в статусе спонсора Cisco Social Media Studio. У посетителей форума будет возможность ближе познакомиться с решениями Plantronics в области корпоративных коммуникаций, получить консультацию от представителя компании, а также стать обладателем одной из гарнитур, приняв участие в конкурсах. Центральной темой Cisco Connect ‒ 2015 станет «Всеобъемлющий Интернет и цифровизация» (IoE and Digitization). В мире, где постоянно происходят перемены, движущей силой которых являются интернет-технологии, каждый человек, объект или процесс может быть включен в единую сеть. Для этого необходимо функционирование безопасной и управляемой инфраструктуры, вопросам построения которой будет посвящен Cisco Connect ‒ 2015. По традиции мероприятие соберет сотни предпринимателей, топ-менеджеров и ИТ-специалистов ведущих отраслевых компаний из разных стран. Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу, состоящую из докладов спикеров в рамках конференции, выставки решений Cisco (World of Solutions) и выставки партнеров. В этом году форум пройдет при поддержке 22 медиапартнеров, среди которых крупнейшие онлайн и печатные издания Казахстана. Компания Plantronics предлагает большое количество решений, которые протестированы на совместимость с продуктами компании Cisco и рекомендованы для использования с ними, в частности в составе оборудования для центров обработки вызовов и unified communications (UC). На стенде Plantronics будут представлены новейшие разработки компании для бизнес-сегмента — Bluetooth-гарнитура Voyager Edge UC с тремя микрофонами для максимально точной передачи речи и зарядным футляром в комплекте, USB-гарнитура Blackwire 725 с функцией активного шумоподавления (ANC) и беспроводная стереогарнитура Voyager Focus UC с поддержкой технологии Smart Sensors и функцией контроля за отключением звука, а также технологией ANC. Эти устройства гарантируют снижение фонового шума и звуковых помех и идеально подходят для сотрудников, работающих в шумных офисных условиях. Гарнитуры Plantronics совместимы и обеспечивают простое автоматическое подключение с программными решениями Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Personal Communicator (CUPC), Cisco UC Integration для WebEx Connect™ (CUCI-Connect и Cisco Cius). В настоящее время Plantronics является стратегическим партнером Cisco и обладает статусом Cisco Business and Technology Partner. Более 60% сотрудников компании Cisco в своей работе используют отвечающие самым современным техническим требованиям гарнитуры Plantronics, совместимые со всеми версиями Cisco UC. Количество уникальных просмотров: 1047 Оцените материал: Подписаться на новости Последнее с форума: Последнее в блогах: Социальные сети и RSS: Популярное (за 30 дней): eSPORTconf Ukraine 2017 - первая бизнес-конференция по вопросам киберспорта в Украине Дружественные проекты: Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

