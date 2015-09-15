Plantronics примет участие в казахстанской Cisco Connect - 2015

Компания Plantronics, один из мировых лидеров в области производства устройств связи, примет участие в форуме Cisco Connect ‒ 2015, который состоится 29-30 сентября в отеле «Интерконтиненталь» в Алматы. В этом году Plantronics поддержит мероприятие в статусе спонсора Cisco Social Media Studio. У посетителей форума будет возможность ближе познакомиться с решениями Plantronics в области корпоративных коммуникаций, получить консультацию от представителя компании, а также стать обладателем одной из гарнитур, приняв участие в конкурсах.

Центральной темой Cisco Connect ‒ 2015 станет «Всеобъемлющий Интернет и цифровизация» (IoE and Digitization). В мире, где постоянно происходят перемены, движущей силой которых являются интернет-технологии, каждый человек, объект или процесс может быть включен в единую сеть. Для этого необходимо функционирование безопасной и управляемой инфраструктуры, вопросам построения которой будет посвящен Cisco Connect ‒ 2015.

По традиции мероприятие соберет сотни предпринимателей, топ-менеджеров и ИТ-специалистов ведущих отраслевых компаний из разных стран. Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу, состоящую из докладов спикеров в рамках конференции, выставки решений Cisco (World of Solutions) и выставки партнеров. В этом году форум пройдет при поддержке 22 медиапартнеров, среди которых крупнейшие онлайн и печатные издания Казахстана.

Компания Plantronics предлагает большое количество решений, которые протестированы на совместимость с продуктами компании Cisco и рекомендованы для использования с ними, в частности в составе оборудования для центров обработки вызовов и unified communications (UC).

На стенде Plantronics будут представлены новейшие разработки компании для бизнес-сегмента — Bluetooth-гарнитура Voyager Edge UC с тремя микрофонами для максимально точной передачи речи и зарядным футляром в комплекте, USB-гарнитура Blackwire 725 с функцией активного шумоподавления (ANC) и беспроводная стереогарнитура Voyager Focus UC с поддержкой технологии Smart Sensors и функцией контроля за отключением звука, а также технологией ANC. Эти устройства гарантируют снижение фонового шума и звуковых помех и идеально подходят для сотрудников, работающих в шумных офисных условиях. Гарнитуры Plantronics совместимы и обеспечивают простое автоматическое подключение с программными решениями Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Personal Communicator (CUPC), Cisco UC Integration для WebEx Connect™ (CUCI-Connect и Cisco Cius).

В настоящее время Plantronics является стратегическим партнером Cisco и обладает статусом Cisco Business and Technology Partner. Более 60% сотрудников компании Cisco в своей работе используют отвечающие самым современным техническим требованиям гарнитуры Plantronics, совместимые со всеми версиями Cisco UC.