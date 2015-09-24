Казахстанская Cisco Connect пройдет при поддержке 18 компаний и 22 СМИ

Казахстанская конференция Cisco Connect (пройдет 29-30 сентября в алматинской гостинице «Интерконтиненталь») получила поддержку 18 международных и казахстанских компаний. Одна из них – корпорация Intel стала официальным спонсором предстоящего мероприятия. Архитектор решений систем сбора и обработки данных Intel в регионе EMEA Михаил Цветков выступит с докладами «Платформы Intel для Интернета вещей» и «Решения Intel для ЦОД будущего». Он расскажет о новых семействах процессоров Intel для Интернета вещей, пакетах для разработчиков и поддерживаемых программных решениях, а также о современном процессоре Intel Xeon, способном выполнять несколько сетевых функций.

Компания NORTEX GROUP (системный интегратор на рынке Республики Казахстан, занимается инфраструктурными решениями, комплексной поставкой и внедрением оборудования и программного обеспечения) получила статус платинового спонсора конференции.

Партнером конференции стала «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (организатор международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017»).

В качестве золотого спонсора форума выступит компания Winncom Technologies, интегратор комплексных телекоммуникационных решений, обладатель статусов Cisco Gold Partner и Master ATP TelePresence.

Компания CompTek CA (крупнейший дистрибутор оборудования Cisco в Казахстане) стала серебряным спонсором мероприятия.

Cтатус бронзового спонсора получили:

·Abris Distribution Kazakhstan (лидер в дистрибуции ИТ– и телекоммуникационных продуктов на территории СНГ и в Монголии);

·компания «Глобал Коммуникейшин Солюшин» (занимает ведущие позиции на рынке системной интеграции в Республике Казахстан, предлагает заказчикам полный спектр услуг от проектирования до сопровождения информационных систем).

Технологическим спонсором стала компания Samsung.

Компания Xerox получила статус спонсора высоких технологий.

Спонсорами партнерской выставки стали компании Asia InterCommunications и Eurodesign.

Спонсором конференц-бейджей стала компания «Марвел Казахстан» (Marvel Kazakhstan), широкопрофильный дистрибутор, поставляющий на рынок Казахстана продукцию ведущих мировых производителей.

Компания ALSI (лидер в области компьютерных и информационных технологий на казахстанском рынке) получила статус спонсора тематического потока «Унифицированные коммуникации».

Спонсором презентаций в потоке «Информационная безопасность» стал системный интегратор, Золотой партнер Cisco — компания «Инком Казахстан».

Компания Plantronics (один из мировых лидеров в области производства устройств связи) получила статус спонсора интерактивной студии Cisco Social Media Studio. На стенде Plantronics будут представлены новейшие разработки компании для бизнес-сегмента — Bluetooth-гарнитура Voyager Edge UC, USB-гарнитура Blackwire 725 с функцией активного шумоподавления (ANC) и беспроводная стереогарнитура Voyager Focus UC.

Спонсором стенда «Решения для совместной работы» на выставке World of Solutions стала компания Aurus (специализируется на разработке программного обеспечения в области корпоративной связи и контакт-центров).

Компания Fast Lane (по итогам 2013 года признана лучшим партнером Cisco по обучению в мировом масштабе, а в 2014 году — партнером года в регионе Россия/СНГ) получила статус спонсора по обучению технологиям Cisco.

Спонсором доклада «Облачная инфраструктура KazTransCom» стала телекоммуникационная компания KazTransCom.

Как уже сообщалось, предстоящая конференция получила поддержку рекордного количества средств массовой информации Казахстана. 22 издания из Алматы и Кокшетау стали медиапартнерами Cisco Connect: журналы Computerworld Казахстан, ICT Magazine, «Альфа», «БизнесLife», «Вестник автоматизации», «Реальный бизнес Казахстана», газеты «Бизнес&Власть», «КАПИТАЛ.KZ», информационные агентства Kazakhstan Today, Kokshetau.asia, интернет-порталы And.kz, BenchIT, ECONOMY TODAY, Exclusive, Headline.kz, Meta.kz, Today.kz, Total.kz, PROFIT, медиаблог eNEWS.kZ и блог-платформа Your Vision. Статус официального медиапартнера получил журнал «Бизнес-Мир Казахстан».

Зарегистрироваться для участия в Cisco Connect можно на сайте http://www.cisco.com/web/KZ/ciscoconnect/index.html?POSITION=pressrelease&COUNTRY_SITE=kz&CAMPAIGN=fy16_ciscoconnect&CREATIVE=&REFERRING_SITE=newsletter. Для участников образовательной программы Cisco Expo Learning Club разработаны специальные условия.