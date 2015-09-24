Казахстанская конференция Cisco Connect будет транслироваться онлайн

Подготовлена программа бесплатной онлайн-трансляции казахстанской конференции Cisco Connect (пройдет 29-30 cентября 2015 года в алматинской гостинице «Интерконтиненталь»). С помощью пакета программ для онлайновых конференций Cisco WebEx все желающие смогут в режиме реального времени увидеть открытие конференции, в том числе приветственное выступление генерального директора Cisco в Республике Казахстан Светланы Анисимовой и пленарный доклад заслуженного системного инженера Cisco Михаила Кадера. Затем будет организована трансляция потоков «Тренды» (29 сентября) и «Корпоративные сети» (30 сентября).

Доклад Михаила Кадера будет посвящен эволюции архитектуры информационной безопасности в связи с наступлением эры Всеобъемлющего Интернета. Михаил работает в Cisco c 1997 года. Он первый сотрудник компании в России/СНГ, кому было присвоено звание заслуженного системного инженера. Добавим, что за все время существования Cisco этого почетного титула удостоились лишь несколько десятков человек. М. Кадер занимается разработкой и реализацией стратегии Cisco в области ИБ в России/СНГ и отвечает за техническую поддержку клиентов и партнеров компании в этом регионе. Он неоднократно становился лауреатом престижных премий в области информационной безопасности.

Трансляция потока «Тренды» будет проведена 29 сентября. Специалисты Cisco расскажут об особенностях построения технологических сетей связи на современном производственном объекте, о применении программно управляемых сетей SDN (Software Defined Network) и технологии виртуализации сетевых функций NFV (Network Function Virtualization) для предоставления современных телекоммуникационных и облачных услуг. Будут даны практические рекомендации по эффективному взаимодействию со службой технической поддержки Cisco и представлены новые семейства процессоров Intel, разработанные для Интернета вещей.

30 сентября интернет-пользователям будет доступна трансляция потока «Корпоративные сети». Слушатели ознакомятся с вариантами архитектуры и дизайна беспроводных сетей, особенностями настройки интеграции беспроводной подсистемы с решением Cisco ISE и узнают о том, как создать защищенную сеть WAN, используя недорогие интернет-каналы. Специалисты Cisco расскажут также об использовании технологии Cisco Prime Infrastructure для мониторинга, оптимизации работы приложений в распределенных интеллектуальных сетях и управления ими. Будут представлены новые линейки точек доступа и контроллеров для беспроводных сетей Cisco и универсальные маршрутизаторы ISR 4300/4400.

Ознакомиться с программой онлайн-трансляции казахстанской конференции Cisco Connect можно на веб-странице.

Зарегистрироваться для участия в Cisco Connect можно на сайте. Для участников образовательной программы Cisco Expo Learning Club разработаны специальные условия.