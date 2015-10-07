Победитель конкурса Transcend

Компания Transcend совместно с порталом benchit.kz проводила розыгрыш сверхскоростного накопителя нового поколения USB 3.0 JetFlash-730. Викторина продолжалась с 28 августа по 18 сентября 2015 г.

JetFlash-730 – это инновационное творение тайваньского разработчика Transcend, имеющее космическую вместительность данных для прибора небольших габаритов, – 64Гб доступного пространства. Флешка создана на базе сверхскоростного типа соединения нового поколения USB 3.0 и обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи файлов. Вместе с тем, девайс поддерживает версию Hi-Speed USB 2.0, благодаря чему также быстро может работать на совместимых 2.0-устройствах. К тому же накопитель имеет хорошую программную поддержку – для резервного копирования, восстановления, шифрования и других манипуляций с данными можно установить на ПК программное обеспечение Elite.

Победителем стала Ипполитова Екатерина, г.Алматы. Поздравляем!