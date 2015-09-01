Казахстанская Cisco Connect в ретроспективе

29-30 сентября в Алматы при участии рекордного количества (843) ИТ-специалистов, аналитиков и журналистов прошла конференция по информационным и коммуникационным технологиям Cisco Connect. Таким образом, казахстанский форум Cisco подтвердил свою репутацию крупнейшего ИКТ-мероприятия в Центральной Азии.

Открыла конференцию генеральный директор Cisco в Республике Казахстан Светлана Анисимова.

Центральной темой форума стали Всеобъемлющий Интернет и цифровизация.

С пленарным докладом, посвященным повсеместной безопасности как двигателю цифровой экономики, выступил вице-президент подразделения консалтинговых услуг Cisco Каспар Герцберг (Caspar Herzberg).

Вслед за ним заслуженный системный инженер Cisco Михаил Кадер рассказал об эволюции архитектуры информационной безопасности в эру Всеобъемлющего Интернета.

В ходе конференции управляющий директор АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Владимир Соболев объявил о том, что компании Cisco присвоен статус официального поставщика технологий для международной выставки «Астана ЭКСПО — 2017. Программа казахстанской Cisco Connect — 2015 включала более 50 докладов, сессий и демонстраций новейших разработок компании Cisco и ее партнеров в рамках шести технологических потоков («Технологии для совместной работы», «Центры обработки данных», «Информационная безопасность», «Инфраструктура корпоративных сетей», «Решения для операторов связи» и «Тренды»).

Впервые работала выставка современных решений Cisco — World of Solutions. Показ новейших технологий Cisco проходил в пяти демозонах: «Цифровизация», «Информационная безопасность», «Управление сетями», «Центры обработки данных» и «Технологии для совместной работы». При этом с помощью новейшей системы видеоконференцсвязи Cisco SX80 участники конференции могли получить консультации у специалистов службы технической поддержки Cisco, работающих в московском офисе ООО «Сиско Системс».

Кроме того, посетители форума получили возможность в режиме реального времени познакомиться с передовыми решениями Cisco в области видеоконференцсвязи и совместной работы, установленными в Центре технологий Cisco в Сколково.

Казахстанская конференция Cisco Connect транслировалась онлайн. В результате 155 человек, которые по тем или иным причинам не смогли посетить мероприятие, с помощью технологии Cisco WebEx в режиме реального времени увидели открытие форума, а также потоки «Тренды» (29 сентября) и «Корпоративные сети» (30 сентября).

В течение всей конференции работала интерактивная студия Cisco Social Media Studio. Здесь можно было получить оперативную информацию о форуме в различных социальных сетях, обсудить с коллегами различные вопросы из области сетевых технологий, сделать фотографии на память и принять участие в конкурсах.

В канун открытия конференции для маркетологов компаний-партнеров Cisco была организована сессия Marketing Hero Workshop, где специалисты Cisco рассказали об особенностях продвижения решений своей компании и обсудили запуск совместных программ и семинаров.

Активное участие в организации и проведении казахстанской Cisco Connect — 2015 приняли 18 компаний-спонсоров: Abris Distribution Kazakhstan, ALSI, Asia InterCommunications, Aurus, CompTek CA, Eurodesign, Fast Lane, Intel, KazTransCom, NORTEX GROUP, Plantronics, Samsung, Winncom Technologies, Xerox, «Глобал Коммуникейшин Солюшин», «Инком Казахстан», «Марвел Казахстан» и «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».

Конференцию поддержало рекордное количество (22) средств массовой информации из Алматы и Кокшетау: журналы Computerworld Казахстан, ICT Magazine, «Альфа», «БизнесLife», «Бизнес-Мир Казахстан», «Вестник автоматизации», «Реальный бизнес Казахстана», газеты «Бизнес&Власть», «КАПИТАЛ.KZ», информационные агентства Kazakhstan Today, Kokshetau.asia, интернет-порталы And.kz, BenchIT, ECONOMY TODAY, Exclusive, Headline.kz, Meta.kz, Today.kz, Total.kz, PROFIT, медиаблог eNEWS.kZ и блог-платформа Your Vision.

В работе казахстанской Cisco Connect — 2015 участвовали 23 журналиста. Для них были организованы пресс-конференция, посвященная стратегии Cisco в области информационной безопасности, и несколько интервью.

Для посетителей казахстанской Cisco Connect — 2015 проводится конкурс на лучший репортаж о конференции. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать свои впечатления на веб-странице

https://supportforums.cisco.com/ru/community/4951/other-topics (сайт Support Community, раздел «Другие темы») и заполнить анкету с помощью формы http://cs.co/9001BMOVL. Авторы наиболее интересных статей будут награждены памятными призами.