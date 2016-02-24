Kingston представила новый накопитель M.2 SATA G2

Kingston M.2 SATA G2 – тонкий и компактный SSD-накопитель без внешнего корпуса. За счёт высокой ёмкости и низкого энергопотребления он станет надёжным устройством для кеширования или установки ОС и приложений. M.2 SATA G2 совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 9x и компьютерами малого форм-фактора (SFF) – ультрабуками, ноутбуками и планшетами. Благодаря коннекторам M.2 нового поколения SSD очень легко устанавливать: это оценят специалисты и энтузиасты сборки ПК своими руками.



M.2 SATA G2 легче корпусных SSD, а его производительность значительно выше за счёт оптимизированных алгоритмов очистки памяти, выравнивания уровня износа и поддержки технологии TRIM. Последняя сохраняет производительность накопителя на одном уровне на протяжении всего срока службы. Также M.2 SATA G2 поддерживает новую спецификацию SATA DevSleep, которая минимизирует энергопотребление устройства и помогает продлить срок работы аккумулятора. Встроенная в прошивку накопителя программа для защиты от сбоев питания постоянно записывает данные из кэша в NAND-память, чтобы сохранить их целостность в случае небезопасного отключения.



Сопутствующее приложение Kingston SSD Manager (KSM), которое можно скачать с сайта Kingston, отслеживает гарантийный срок и состояние устройства. Все накопители M.2 SATA G2 защищены легендарной надёжностью Kingston® и ограниченной пятилетней гарантией с бесплатной технической поддержкой.

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

>Компактные размеры и отсутствие корпуса позволяют встраивать накопитель даже в самые тонкие устройства.

>Многофункциональный коннектор SFF способен заменить разъёмы mSATA и mini-PCIe.

>Ёмкость до 480 ГБ .

>Пятилетняя гарантия на все твердотельные накопители M.2 Gen 2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форм-фактор: M.2 2280

Интерфейс: SATA 3.0 (6 ГБ/с), обратная совместимость с SATA 2.0 (3 ГБ/с)

Ёмкость: 120, 240 или 480 ГБ

Базовая производительность2:

Скорость последовательного чтения/записи:

SATA 3.0 – 120 ГБ – до 550/200 МБ/с

240 ГБ – до 550/330 МБ/с

480 ГБ – до 550/520 МБ/с



Максимальная скорость чтения/записи блоков размером 4 КБ:

120 ГБ – до 90 000/48 000 IOPS

240 ГБ – до 100 000/80 000 IOPS

480 ГБ – до 90 000/85 000 IOPS



Скорость чтения/записи случайных блоков размером 4 КБ:

120 ГБ – до 80 000/48 000 IOPS

240 ГБ – до 79 000/79 000 IOPS

480 ГБ – до 80 000/80 000 IOPS



Износостойкость

120 ГБ: 150 ТБ, 0,56 DWPD

240 ГБ: 300 ТБ, 0,70 DWPD

480 ГБ: 800 ТБ, 0,93 DWPD



Ожидаемый срок службы: 1 миллион часов (средняя наработка на отказ)



