Kingston представила миниатюрный скоростной USB-накопитель на 128 ГБ с интерфейсом USB 3.1

Компания Kingston представила достаточно компактный, но в то же время ёмкий USB накопитель - DataTraveler Micro 3.1. Новый накопитель имеет объём до128 ГБ и поддерживает современный интерфейс USB 3.1.

Что касается характеристик, то модель объёмом в 128 ГБ имеет скорость чтения 100 МБ/с, а скорость записи - лишь скромные 15 МБ/с. Полная таблица характеристик выглядит приведена ниже.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· Ёмкость3: 16, 32, 64 или 128 ГБ

· Скорость2: USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1

16 ГБ — 100 МБ/с чтение, 10 МБ/с запись

32-128 ГБ — 100 МБ/с чтение, 15 МБ/с запись

· Размеры: 24,95 мм x 12,2 мм x 4,5 мм

· Рабочая температура: от 0°C до 60°C

· Температура хранения: от -20°C до 85°C

· Гарантия: 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка

· Совместимость с ОС: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x+, Linux, v.2.6.x+, Chrome OS™