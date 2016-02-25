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Kingston представила миниатюрный скоростной USB-накопитель на 128 ГБ с интерфейсом USB 3.1

25.02.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

Компания Kingston представила достаточно компактный, но в то же время ёмкий USB накопитель - DataTraveler Micro 3.1. Новый накопитель имеет объём до128 ГБ и поддерживает современный интерфейс USB 3.1.

Что касается характеристик, то модель объёмом в 128 ГБ имеет скорость чтения 100 МБ/с, а скорость записи - лишь скромные 15 МБ/с. Полная таблица характеристик выглядит приведена ниже.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

·        Ёмкость3: 16, 32, 64 или 128 ГБ

·         Скорость2: USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)1
        16 ГБ — 100 МБ/с чтение, 10 МБ/с запись
        32-128 ГБ — 100 МБ/с чтение, 15 МБ/с запись
·        Размеры: 24,95 мм x 12,2 мм x 4,5 мм

·        Рабочая температура: от 0°C до 60°C

·        Температура хранения: от -20°C до 85°C

·        Гарантия: 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка

·        Совместимость с ОС: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Mac OS X v.10.8.x+, Linux, v.2.6.x+, Chrome OS™

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