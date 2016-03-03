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Гарнитура HyperX Cloud обзаведется поддержкой Xbox One

03.03.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

Компания Kingston и ее подразделение HyperX объявили о начале сотрудничества с корпорацией Microsoft. Благодаря этому, игровые гарнитуры HyperX официально лицензированы в качестве аксессуаров для игровой консоли Xbox One.

Компания Kingston планирует выпустить игровую гарнитуру HyperX CloudX, которая будет специализирована для игровых консолей. Ожидается, что "консольная" версия этой гарнитуры появится на рынке во втором квартале 2016 года, а подключение гарнитуры будет осуществляться непосредственно к контроллеру Xbox One напрямую через 3.5-мм разъём.

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