Линейка SSD-накопителей HyperX Fury пополнилась новым объемом 480ГБ

Твердотельный накопитель HyperX® FURY обеспечивает высокую производительность по доступной цене. Вы сможете быстрее загружать игры, уменьшить время запуска ПК, ускорить загрузку приложений и исполнение файлов для повышения скорости работы системы в целом.

Благодаря контроллеру SandForce® SF-2281 с интерфейсом SATA 3.0 (6 Гб/с) и скоростью чтения/записи на уровне 500/500 Мб/с1, вы сможете быстрее загружать игровые карты и новые уровни. SSD-накопитель HyperX FURY совместим с широким спектром настольных компьютеров и ноутбуков с интерфейсом SATA и поддерживает синхронный контроль спецификаций памяти NAND, что обеспечивает неизменно высокую производительность. Поэтому накопитель идеально подходит для системных интеграторов, геймеров начального уровня и поклонников новых технологий.



SSD HyperX FURY поддерживает емкость от 120 до 480ГБ и имеет тонкий форм-фактор (7 мм), что позволяет использовать его с большинством стандартных разъемов (2,5") мобильных ПК. .



При минимальных расходах эти накопители увеличивают возможности существующей системы без необходимости покупать дополнительные комплектующие. Чтобы игры и приложения заработали быстрее, достаточно просто сменить старый жёсткий диск на новый SSD HyperX FURY. В отличие от традиционных жестких дисков, твердотельный накопитель HyperX FURY работает без нагревания и шума, что делает его идеальным решением для замены. Благодаря стойкости к ударному воздействию и вибрации, а также отсутствию движущихся компонентов, он отличается более высокой отказоустойчивостью по сравнению с традиционными жесткими дисками и обеспечивает высокую надежность для ноутбуков и других мобильных устройств.

С более подробной информацией и техническими характеристиками новинки можно ознакомиться на сайте - http://www.hyperxgaming.com/ru/ssd

