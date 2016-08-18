2GIS запускает собственный навигатор

В 2ГИС появилось голосовое ведение по маршруту. Теперь приложение можно использовать как навигатор: оно проведет ко входу в организацию, учитывая пробки, заборы и разведенные мосты. Навигатор уже доступен на iOS и Windows Phone, а с 22 августа — в новой версии 2GIS для Android со свежим дизайном.

Режим навигатора помогает добраться до места по оптимальному маршруту с учетом дорожной ситуации. На экране устройства отображаются точный путь и расстояние до очередного маневра, а голосовые подсказки позволяют водителю не отвлекаться от дороги. Если водитель пропустит поворот, навигатор тут же перестроит маршрут.

— 2ГИС постоянно актуализирует карты и дорожную сеть, — говорит Павел Мочалкин, директор департамента исследований и разработок «2ГИС». — Мы знаем множество внутриквартальных проездов, какие дома огорожены заборами, где расположены въезды и входы в организации. Именно к нужному входу и приводит наш навигатор.



Как и само приложение, навигатор работает без подключения к интернету во всех городах России и СНГ, где есть 2ГИС. Он рассчитывает примерное время в пути и показывает, во сколько пользователь доберется до места. Учитывает пробки, график разведения мостов, перекрытие дорог там, где это известно. Если доехать можно двумя путями, навигатор предложит выбор.



Навигатор 2ГИС работает на iPhone с iOS 8.0 и выше, Windows Phone 8.1 и выше. Чтобы воспользоваться им, нужно обновить 2ГИС в своем смартфоне или бесплатно скачать в AppStore или Windows Store.



— Так как месячная аудитория 2ГИС на Android уже давно больше 8 миллионов пользователей, новую версию для Android мы будем выпускать постепенно, в течение нескольких недель начиная с 22 августа, — рассказывает Павел Мочалкин. — Это дольше, чем на других платформах, потому что помимо появления навигатора в Android-приложении полностью меняется дизайн. Первыми возможность скачать обновленный 2ГИС получат 5% случайных пользователей Android, у которых уже стоит предыдущая версия. Следом еще 5%, потом еще. Если хочется воспользоваться новым 2ГИС прямо сейчас, в Google Play можно скачать бета-версию по запросу «2ГИС бета».



На всех смартфонах на базе Android 4.1 и выше 2ГИС в новом дизайне и с навигатором будет доступен в начале сентября.