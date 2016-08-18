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Лаунж-зона Just Dance на фестивале WEGAME

18.08.2016 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

10-11 сентября в Киеве состоится событие для всех, кого интересуют любые виды интерактивных развлечений, – фестиваль WEGAME. Мероприятие соберет на одной площадке многих представителей украинской гейм-индустрии, киберспортсменов, разработчиков игр, косплееров и не только!

WeGame

Рады сообщить, что на фестивале WEGAME вы сможете посетить лаунж-зону Just Dance от компании Ubisoft совместно с Red Bull!

Обязательно бери с собой друзей, ведь одновременно в игре могут принимать участие 4 человека!

Благодаря игровому оборудованию Kinect, Just Dance 2016 стала одной из самых популярных танцевальных игр. И это неудивительно, ведь она впечатлит каждого участника музыкальной подборкой и захватывающим видеорядом.

Не упусти свой шанс попасть на уникальную платформу интерактивных развлечений WEGAME! Подумай, когда еще у тебя появится шанс побывать в лаунж-зоне Just Dance совместно с Red Bull?

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