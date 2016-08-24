Идти или нет? 5 причин посетить интерактивный фестиваль WEGAME

10-11 сентября в Киеве состоится фестиваль интерактивных развлечений – WEGAME. Все еще не знаешь, стоит ли тебе его посещать? На мероприятии соберутся лучшие представители гейм-индустрии, разработчики игр и оборудования для геймеров, известные косплееры Украины, киберспортсмены с мировым именем и не только! У тебя еще остались сомнения? Вот 5 новых причин, которые их отметут.

Причина № 1: известные украинские разработчики видеоигр

Одним из участников фестиваля станет компания Frogwares. Креативная студия была основана в 2000 году, и за это время ее игры стали очень популярными среди геймеров. В арсенале разработчиков Frogwares целая серия игр, посвященных Шерлоку Холмсу (Sherlock Holmes:The Mystery of the Mummy, The Awakened и другие), Дракуле (Dracula: Origin), путешествиям и апокалипсису (80 Days, Journey to the Center of the Earth).

Сегодня сотрудники компании Frogwares занимаются разработкой игр для большинства консолей: Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Wii.

Узнай на фестивале WEGAME, какое будущее ждет разработчиков и геймеров в Украине.

Причина № 2: представители лучших ресурсов для геймеров

Наверняка ты не раз читал новости, покупал игры или пользовался другими возможностями геймерского ресурса G2A? На фестивале WEGAME у тебя появится возможность лично пообщаться с представителями проекта. Ты узнаешь о том, как можно использовать платформу G2A в качестве источника заработка, когда выгоднее покупать скины для персонажей и какие дополнительные возможности предлагает ресурс для геймеров.

Сегодня игровая площадка G2A – одна из самых быстроразвивающихся в мире, она была удостоена премии Global Excellence Award 2016.

Причина № 3: разработчики игр из Европы

Европейские разработчики просто не могут пропустить наш фестиваль WEGAME. Польская компания The Farm 51 приедет на мероприятие, чтобы поделиться с тобой самыми последними разработками и рассказать об особенностях работы в гейм-индустрии. Хочешь узнать от специалистов о том, как на аутсорсинге создавалась игра «Ведьмак», или тебе интересно послушать о других, более актуальных проектах?

The Farm 51 может гордиться уже реализованными шутерами NecroVisioN, Painkiller: Hell & Damnation. Кстати, именно они реализовали нашумевший проект Chernobyl VR, благодаря которому у всех появилась возможность побывать в зоне техногенной катастрофы, не выходя из дома, с помощью очков виртуальной реальности.

О том, какие релизы ожидать от них дальше, ты сможешь узнать на фестивале.

Причина № 4: захватывающее сражение дронов

В этом году в рамках WEGAME состоится грандиозная битва дронов, подробности которой пока держатся в строжайшем секрете. Инновационные технологии будут сопровождать фестиваль на протяжении двух дней: оборудование дополненной реальности, современные гаджеты для игр, робототехника и не только!

Причина № 5: зона настольных игр и интерактивных квестов

Ты сможешь поиграть в различные настольные игры и поучаствовать в квестах. На фестивале WEGAME будет масса возможностей хорошо провести время независимо от возраста.

Играть в команде, знакомиться с новыми людьми, общаться с известными представителями гейм-рынка и киберспортсменами – это далеко не все, чем ты сможешь заниматься на главном интерактивном событии Украины.

Следи за обновлениями программы фестиваля WEGAME на официальном сайте: http://wegame.com.ua/ru/visitors.

А приобрести билеты для себя и друзей ты можешь здесь: http://wegame.com.ua/ru/registration