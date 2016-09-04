В рамках лектория WEGAME выступят лучшие представители украинского геймдева

10-11 сентября в «Акко Интернешнл» в Киеве состоится отраслевое событие, посвященное интерактивным развлечениям – WEGAME. В рамках мероприятия состоится профильный лекторий, на котором выступят одни из самых известных представителей гейм-девелопмента в Украине.

На лекторий приедут лучшие умы отечественного геймедева, чтобы рассказать тебе об особенностях развития этой индустрии, какие перспективы и возможности открываются перед разработчиками игр и как начать карьеру в этой отрасли.

Спикерами на WEGAME стали:

Александр Дзюба – генеральный директор Sense.Vision – выступит с темой доклада «Игры лучше делают игроки». Он расскажет о том, чем занимается его студия, как сделать игру успешной и прибыльной, какой должна быть команда разработки и о многом другом.





Юрий Шевага – гейм-дизайнер и продюсер в гейм-студии Frogwares – поделится собственным опытом разработки игры The Sinking City, тема: «Создание открытого мира. Как изменился подход к созданию компьютерных игр с таким понятием как «открытый мир». Эксперт раскроет секрет того, какой будет игра, с какими трудностями столкнулась компания в процессе ее разработки, а также какие новые методы геймдева используют разработчики сегодня.





Алексей Сытянов – гейм-дизайнер и сценарист с многолетним стажем, сейчас работает в 8D Studio – позволит всем участникам поучаствовать в дискуссии на тему «Псхология в геймдизайне». Спикер расскажет о том, зачем дизайнеру изучать основы психологии, как эти знания применить на практике и почему они помогут улучшить игру.





Матвей Федоренчик – основатель MintFrogs – поднимет актуальный вопрос для начинающих девелоперов и выступит с темой: «Как начать проект в игровой индустрии с использованием новых IT-трендов без опыта в геймдеве». Он расскажет о том, как начать работать в компаниях или гейм-студиях, какие знания и профессиональные навыки для этого нужны и где их получить.





Роман Рудюк – руководитель образовательных программ в компании Microsoft Ukraine – расскажет о том, как использовать игры для собственной выгоды и раскроет тему: «Майн Крафт: как игра, которая может стать полезным инструментом».





Это далеко не весь перечень экспертов, которые выступят в рамках WEGAME. Подробная информация о программе лектория находится здесь: http://wegame.com.ua/ru/visitors.

Если хочешь узнать о геймдеве актуальную информацию из первых уст от опытных разработчиков, стартаперов и дизайнеров – ждем тебя 10 и 11 сентября на профильном лектории в рамках WEGAME.

Спеши приобрести билет для себя и своих друзей здесь: http://wegame.com.ua/ru/registration.