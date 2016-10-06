AVerMedia представляет новое портативное устройство видео захвата Live Gamer Portable 2

AVerMedia Technologies, Inc., ведущий разработчик цифровых мультимедийных устройств, представляет Live Gamer Portable 2, премиального приемника известной USB карты захвата Live Gamer Portable, так же известного как LGP. LGP2 может записывать и вести трансляцию игрового процесса в HD качестве с ПК и игровых консолей, и обладает высокой совместимостью, возможностью аппаратного сжатия и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, чтобы удовлетворить всех типов геймеров.

Очень вожно, что это первое устройство захвата со встроенной возможностью стрима группового чата консоли. LGP2 так же унаследовало от LGP уникальный режим «Без ПК”, предоставляя возможность игрокам записывать игровой процесс на карты MicroSD на ходу. Теперь не имеет значения где Вы играете - LGP2 справится с любой ситуацией.

Производительность и эффективность

Live Gamer Portable 2 компактно спроектированное устройство, которое поддерживает входящий видео сигнал вплоть до 1080p в 60 кадров в секунду. Сквозное HDMI подключение, в сочетании с поддержкой разного разрешения, делают его идеальным для различных игровых платформ, включая Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Wii U, PC, и даже iOS устройства. Поймать видео с Покемонами теперь так же просто, как и самих Покемонов в игре. Эффективность и возможности LGP 2 основаны на UVC/UAC, что означает, что это plug and play устройство с возможностью использования без установки драйвера и ПО, не вызывает проблем с установкой программ и поддерживает Ваши любимые сторонние программы. Более управляемые MP4 и MOV файлы так же делают редактирование и публикацию видео более эффективными.

Интуитивное и мощное програмное обеспечение

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В комплекте с эксклюзивной программой AVerMedia RECentral 3 с интуитивно понятными настройками, LGP2 облегчает процесс потокового вещания. Позволяет вести пользовательские стримы напрямую на каналы пользователей в Twitch, YouTube, и множество других платформ, а также позователтьские настройки RTMP серверов. RECentral 3 также предлагает расширенные функции потоковой передачи для персонализации и тонкой настройки канала путем наложения FaceCam с динамическим удаления фона (TriDef SmartCam), изображения, анонсы, видео и даже интерактивные элементы, такие как предупреждения Streamlabs и этикетки (ранее TwitchAlerts) и вашего Twitch чата. Горячая кнопка и LED индикация LGP2 станут прекрасным дополнением, игроки могут записывать и стримить простым касанием, проверить состояние одним взглядом