Большинство ОС-рекордов принадлежит платформе GIGABYTE X299

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК устанавливает новые ориентиры производительности для платформы на базе плат X299-серии и уже более месяца с момента ее анонса доминирует над конкурентами, установив пять мировых рекордов и занимая 27 первых мест в глобальном рейтинге изделий указанной платформы. За этот период результаты, по сути, достигли своего пика, что дает нам возможность оценить реальную расстановку сил и сделать вывод о том, кто сумел предложить рынку лучшую платформу.

Энтузиасты и поклонники оверклокинга не оставляют попыток выжать из системы максимум возможного, активно тестируя новую X299-платформу, в том числе в режиме ОС, а уже зафиксированные рекорды наглядно свидетельствуют о том, что материнские платы GIGABYTE X299-серии лидируют в глобальном списке и являются наилучшим решением для проектирования игрового ПК, видеомонтажной станции, базового компьютера для VR-приложений, а также испытательного ОС-полигона и высокопроизводительного настольного ПК на перспективу, о котором ранее вы могли только мечтать!

Установленные на новой платформе рекорды зафиксированы как в 2D-, так и в 3D-приложениях. Рекорды в 3D-тестах были установлены на системах с процессором Intel Core i7 7740X, а большинство первых мест в глобальном рейтинге изделий – по итогам тестирования в 3D-приложениях, оптимизированных для выполнения многопоточными процессорами – 6-ядерный Intel Core i7 7800X, 8-ядерный Intel Core i7 7820X и 10-ядерный Intel Core i9 7900X.

На этом история не заканчивается. Судя по всему, нам вскоре предстоит стать свидетелями новых выдающихся рекордов, которые покорились продуктам GIGABYTE. Чаще заглядывайте на страницы GIGABYTE в социальных сетях и на сайт профильного ресурса HWBOT. Ждем актуальных новостей от рекордсменов!