GIGABYTE анонсирует материнские платы AORUS Z370-серии

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК анонсирует новые материнские платы GIGABYTE Z370 AORUS на базе чипсета Intel® Z370 Express. Новые прогрессивные продукты предназначены для совместной работы с процессорами Intel Core™ 8-поколения и модулями ОЗУ, способными работать на частоте вплоть до 4133 МГц, оснащены высококачественным модулем питания серверного класса и позволяют настраивать производительность под конкретные задачи. Среди отличительных особенностей, присущих новинкам, стоить отметить ЦАП ESS Sabre, а также фирменные функции Smart Fan 5 и RGB Fusion, которые получили высокую оценку специалистов и представителей игрового сообщества, выбравших для своих мощных игровых ПК материнские платы AORUS.

“В рамках мероприятий по внедрению компанией Intel новой платформы на базе чипсета Intel Z370 Express, компания GIGABYTE разработала инновационную материнскую плату”, – отметил старший вице-президент GIGABYTE г-н Винсент Лю (Vincent Liu , бизнес-подразделение Материнской платы. “Новые модели GIGABYTE Z370 AORUS адресованы поклонникам компьютерных игр, которым необходимы очень мощные и высоконадежные решения. Благодаря новому дизайну подсистемы питания материнские платы Z370 AORUS способны в полной мере раскрыть потенциал процессоров Intel Core™ 8-поколения и отвечают всем требованиям, которые предъявляются к современным игровым ПК”.

Процессоры Intel Core 8-поколения выпускаются с 4 ядрами и 6 ядрами (8 и 12 потоков, соответственно, производятся с соблюдением 14-нм проектных норм), причем каждый из новых ЦП быстрее предшественника предыдущего поколения. Материнские платы Z370 AORUS обеспечивают высочайшее качество воспроизведения видео в формате 4K UHD и бесперебойную передачу видеопотока средствами технологии HDCP 2.2, 10-разрядного декодера HEVC, а также аппаратного VP9-декодера.

Высокоэффективная подсистема питания

В рамках проектирования материнских плат Z370 AORUS разработан новый VRM модуль и существенно переработана схемотехника модуля PWM. Теперь подсистема питания способна выдерживать нагрузку 60 А на одну фазу и усиливать полезный сигнал в цепи между регулятором напряжения и ЦП. Благодаря применению конденсаторов 10K Ultra Durable Black™ серверного класса, инженерам GIGABYTE удалось повысить энергоэффективность и долговечность изделия, а также минимизировать негативное влияние избыточного электростатического заряда на PWM-модуль. Прогрессивный дизайн подсистемы питания материнских плат Z370 AORUS позволяет изделиям GIGABYTE в полном объеме соответствовать стандартам, выработанным Калифорнийской энергетической комиссией (CEC) для изделий с малой мощностью и высокой эффективностью.

ЦАП ESS Sabre: полное погружение в HiFi-аудио

Тандем в составе ЦАП ESS Sabre DAC и программного пакета Creative Sound BlasterX 720° обеспечивают непревзойденное качество звучания аудиоподсистемы материнской платы Z370 AORUS Gaming 7. Достигнутый синергетический эффект дает возможность ощутить реальное преимущество над оппонентами в многопользовательских онлайн-играх. Проприетарная технология Scout-радар позволяет игроку услышать и распознать противника на значительном удалении, за счет этого достигается ощутимое тактическое преимущество. Предлагаемый инструментарий поддерживает современные технологии и широко распространенные аудио-алгоритмы, помогая приобрести ценный опыт пользователям, играющим в компьютерные игры, занятым прослушиванием музыки, практикующим стриминг или иные формы развлечения средствами ПК.

Управляйте микроклиматом ПК с помощью Smart Fan 5 и технологии Fan Stop

Фирменная функция Smart Fan 5 набирает популярность среди игроков и энтузиастов самостоятельной сборки ПК. По мере развития, в состав Smart Fan 5 добавляются все новые функции, в частности Fan Stop, средствами которой можно отключить вентиляторы, в тем моменты, когда температура не превышает пороговое значение, что позволяет значительно снизить уровень шума. На примере флагманской модели Z370 AORUS Gaming 7 с помощью функции Smart Fan 5 реализована концепция активного охлаждения. Прежде всего, это расположенный рядом с VRM-модулем уникальный вентилятор, призванный взаимодействовать с установленной жидкостной AIO системой охлаждения замкнутого цикла (все в одном), которая обычно работает в условиях отсутствия направленного воздушного потока. Указанные технологии дают возможность продлить срок жизни ключевых компонентов игрового ПК и повысить производительность материнской платы, варьируя различные параметры в режиме Overclocking.

Еще одна востребованная функция, также реализованная на материнских платах Z370 AORUS, – металлические радиаторы M.2 Thermal Guard для охлаждения M.2-накопителей распространенных форм-факторов. Радиаторы располагаются поверх установленных в разъемы M.2 флеш-накопителей, гарантируя, эффективное охлаждение и максимальное быстродействие наиболее скоростных на сегодня устройств хранения данных.

RGB Fusion и цифровые светодиоды: световое шоу на любой вкус

Функционал фирменной технологии RGB Fusion становится все более впечатляющим, добавлена поддержка цифровых светодиодов (напряжение питания 5 В или 12 В), кроме того RGB Fusion позволяет выполнить адресную настройку светодиодных линеек индивидуально, в составе массивов и даже матриц. Материнские платы Z370 AORUS оснащены RGB-разъемами рассредоточенными по всей поверхности платы, что, несомненно, оценят поклонники моддинга и сторонники самостоятельной сборки ПК. При необходимости, 4-контактный разъем можно переконфигурировать, что обеспечивает совместимость со всеми распространенными на рынке RGBW-линейками. Таким образом, RGB Fusion – это наиболее универсальная платформа для всех унифицированных RGB-аксессуаров.