Компания ASUS анонсирует видеокарты серии GeForce GTX 1070 Ti

Компания ASUS объявляет о выходе новой серии видеокарт на базе графического процессора NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, отличающейся высокой производительностью, усовершенствованной системой охлаждения, повышенной надежностью и гибкостью персональных настроек для самых ярких впечатлений от игрового процесса любого жанра.

В серии GeForce GTX 1070 Ti представлены чрезвычайно мощные видеокарты линейки Republic of Gamers (ROG) Strix с подсветкой Aura Sync, отличающиеся исключительной производительностью и широкими возможностями для персонализации. Видеокарты линейки ASUS Turbo оснащены усовершенствованной системой охлаждения с особой конструкцией вентилятора с двойным подшипником, позволяющей удвоить срок эксплуатации графического процессора. Видеокарты из новой линейки ASUS Cerberus, также характеризующиеся высокой производительностью, безотказной надежностью и полной совместимостью со всеми передовыми играми, позволяют наслаждаться игровым процессом практически непрерывно.

Все видеокарты ASUS изготавливаются по уникальной полностью автоматизированной производственной технологии Auto-Extreme с применением премиальных компонентов Super Alloy Power II, что позволяет достичь высочайшего качества и надежности, увеличить производительность видеокарт, снизить потерю мощности, уменьшить уровень шума при высоких нагрузках и понизить рабочую температуру. Что касается программного обеспечения, все карты новой серии оснащены эксклюзивной утилитой GPU Tweak II, предназначенной для легкой и гибкой настройки параметров графической подсистемы. В комплект поставки каждой видеокарты включена годовая премиальная подписка на сервис XSplit Gamecaster для записи и потоковой трансляции игрового процесса с помощью удобного программного интерфейса, открывающегося поверх игрового окна. В нем также возможно просматривать информацию о работе графической подсистемы, включая тактовую частоту графического процессора, его температуру и уровень загрузки видеопамяти, а также менять игровой профиль или разгонять систему одним кликом с помощью утилиты GPU Tweak II.

Видеокарты ROG серии Strix GeForce GTX 1070 Ti

Видеокарты линейки ROG Strix на базе графического процессора GeForce GTX 1070 Ti оснащены новейшей системой охлаждения, значительно повышающей их надежность. Эти видеокарты демонстрируют высочайшую производительность, а также поддерживают технологию Aura Sync, позволяющую настроить единую схему подсветки для всей системы. Видеокарты ROG Strix GeForce GTX 1070 Ti поставляются в двух возможных конфигурациях: в стандартном варианте (Standard Edition) с тактовой частотой до 1721 МГц в режиме OC и в продвинутой конфигурации (Advanced Edition) с частотой, разогнанной до 1759 МГц для максимальной производительности, на 3,75% превосходящей заявленные значения в разрешении 4K UHD в самых требовательных играх, таких как Doom.

Видеокарты Strix GeForce GTX 1070 Ti получили первую в отрасли высокоэффективную систему охлаждения с технологией MaxContact, медный теплораспределитель которой еще больше повышает эффективность охлаждения видеокарты. Новейшие графические карты Strix GTX 1070 Ti занимают 2,5 слота, что позволило на 40% увеличить площадь радиатора и, следовательно, повысить эффективность теплоотвода и значительно снизить температуру работы и уровень шума по сравнению с предыдущим поколением устройств, занимающих только два слота.

Видеокарты Strix GeForce GTX 1070 Ti оснащены тремя вентиляторами запатентованной бесшумной конструкции с оптимизированной геометрией крыльчатки. Такая конструкция позволяет усилить воздушный поток и увеличить статическое давление на радиатор на 105%. Инновационная технология 0dB приостанавливает работу вентиляторов, когда температура графического процессора не превышает определенную отметку, поэтому в игры с низкой и средней нагрузкой на графический процессор теперь можно играть в абсолютной тишине. Вентиляторы также имеют уровень защиты от пыли IP5X, значительно повышающий их надежность. Благодаря технологии ASUS FanConnect II видеокарты линейки Strix GeForce GTX 1070 Ti получили особые разъемы для системных вентиляторов с регулировкой на основе температуры центрального или графического процессора, а утилита GPU Tweak II позволяет пользователю проводить более тонкую настройку системы охлаждения.

Видеокарты Strix GeForce GTX 1070 Ti поддерживают функцию светодиодной подсветки Aura Sync, позволяющую персонализировать внешний вид всей игровой системы. Конструкция видеокарт предусматривает два порта HDMI для удобного подключения устройств виртуальной реальности и комфортного погружения в виртуальные миры.

Видеокарты ASUS серии Turbo GeForce GTX 1070 Ti

Видеокарты линейки ASUS Turbo GeForce GTX 1080 Ti оснащаются вентилятором с двойным подшипником, который вдвое продлевает срок службы графического адаптера. Для придания системе индивидуальности предусмотрена возможность настройки подсветки логотипа. Видеокарты этой серии также оснащены двумя портами HDMI для подключения устройств виртуальной реальности.

Видеокарты ASUS серии Cerberus GeForce GTX 1070 Ti

Линейка Cerberus GeForce GTX 1070 Ti – это абсолютно новые высокопроизводительные и исключительно надежные видеокарты, совместимые со всеми новейшими играми. Каждая видеокарта проходит полный цикл тестирования, начиная с тщательной проверки на совместимость с самыми требовательными играми и заканчивая испытаниями надежности, включающими многочасовой стресс-тест и тестирование в 3DMark при больших нагрузках в 15 раз дольше производственного стандарта.

Видеокарты Cerberus GeForce GTX 1070 Ti не подведут ни тех, кто играет, ни тех, кто занимается профессиональным созданием игровых миров – эти графические процессоры обладают как всей необходимой мощью, так и непревзойденной надежностью.