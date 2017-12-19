Мега туса для фанатов ASUS - ASUS AURA PARTY !!!

Компания ASUS вместе с развлекательным центром NEXT Esentai приглашают тебя и твоих друзей на мероприятие для истинных фанатов ASUS - ASUS AURA PARTY !
Презентация новых девайсов, мини турниры, фотосессия, конкурсы, тематическая викторина, розыгрыш призов, распродажа девайсов и многое другое ждет именно тебя - 14:00 22 декабря 2017г., г.Алматы, ТЦ Esentai Mall, РЦ NEXT Esentai!
Первые 200 пришедших зарегистрированных гостей получат ценные призы!
ПРИХОДИ РАНЬШЕ и получи самый крутой приз!
ВХОД на мероприятие - БЕСПЛАТНЫЙ!
Подробнее: https://vk.com/asus_aura_party