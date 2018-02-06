GIGABYTE анонсирует конкурс AORUS Winter OC Challenge

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК совместно с профильным порталом HWBOT.org анонсирует февральский конкурс GIGABYTE AORUS Winter OC Challenge, адресованный поклонникам оверклокинга.

Начиная с 1 февраля, участникам GIGABYTE AORUS Winter OC Challenge предстоит в режиме оверклокинга выявить потенциал тандема в составе материнской платы GIGABYTE и процессора Intel® Core 8-поколения, выполнив три предусмотренные конкурсом сценария. Турнир открыт для всех желающих, вне зависимости от уровня квалификации, в частности, для новичков, подготовленных пользователей, энтузиастов, оверклокеров со стажем и экстремалов.

Победителей конкурса ждут потрясающие призы – самое передовое компьютерное "железо”! Кроме того, участники, которые отправят результаты тестирования стендов во всех предложенных сценариях, могут принять участие в розыгрыше одной из двух материнских плат GIGABYTE Z370 AORUS Ultra Gaming и одного шасси HWBOT Open для испытаний и тестирования материнских плат в лабораторных условиях.