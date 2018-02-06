GIGABYTE анонсирует конкурс AORUS Winter OC Challenge

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., ведущий производитель материнских плат, графических 3D-ускорителей и других ключевых компонентов для настольных ПК совместно с профильным порталом HWBOT.org анонсирует февральский конкурс GIGABYTE AORUS Winter OC Challenge, адресованный поклонникам оверклокинга.
Начиная с 1 февраля, участникам GIGABYTE AORUS Winter OC Challenge предстоит в режиме оверклокинга выявить потенциал тандема в составе материнской платы GIGABYTE и процессора Intel® Core 8-поколения, выполнив три предусмотренные конкурсом сценария. Турнир открыт для всех желающих, вне зависимости от уровня квалификации, в частности, для новичков, подготовленных пользователей, энтузиастов, оверклокеров со стажем и экстремалов.
Победителей конкурса ждут потрясающие призы – самое передовое компьютерное "железо”! Кроме того, участники, которые отправят результаты тестирования стендов во всех предложенных сценариях, могут принять участие в розыгрыше одной из двух материнских плат GIGABYTE Z370 AORUS Ultra Gaming и одного шасси HWBOT Open для испытаний и тестирования материнских плат в лабораторных условиях.
Информация о призовом фонде и правила для участников конкурса GIGABYTE AORUS Winter OC Challenge размещены ниже:
Сроки проведения конкурса: с 1 февраля по 28 февраля 2018 г.
Призы за 1 место
Процессор Intel Core i7 8700K
Материнская плата GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 7
Жидкостная система охлаждения EK-KIT S240 (комплект)
Набор модулей ОЗУ G.SKILL F4-3600C17D-16GTZSW, серия TridentZ
Призы за 2 место
Процессор Intel Core i7 8600K
Материнская плата GIGABYTE Z370 AORUS Ultra Gaming
Блок питания SEASONIC PRIME PLATINUM 850W
Призы за 3 место
Процессор Intel Core i7 8600K
Набор модулей ОЗУ G.SKILL F4-3600C17D-16GTZSW, серия TridentZ
Призы для участников викторины
Материнская плата GIGABYTE Z370 AORUS Ultra Gaming
Материнская плата GIGABYTE Z370 AORUS Ultra Gaming
Открытый стенд для испытаний метеринских плат HWBOT Open Benchtable
Подробная информация о правилах соревнований для участников конкурса размещена по адресам::
http://oc-esports.io/#!/round/gigabyte_aorus_winter_oc_challence_2018