AORUS представляет игровую мышь THUNDER M7 MMO

AORUS THUNDER M7 – игровая мышь нового поколения для MMO/MOBA с идеально подобранной раскладкой кнопок с быстрым доступом к командам. Она идеально подходит для MMO-игр благодаря восьми эргономичным кнопкам под большой палец правой руки, оптимизированным для игр MMO/PRG.

AORUS THUNDER M7 специально предназначена для игроков MMO, которым важна точная и быстрая атака на боевом поле. AORUS THUNDER M7 поддерживает 16 программируемых кнопок; восемь из них, включая скрол, расположены на верхней поверхности мыши.

При нажатии кнопок большим пальцем с разных углов игроки могут с легкостью совершать нужные атаки в соответствии с индивидуальными настройками. Переключатели OMRON обеспечивают абсолютную точность кликов и долговечность работы мыши.

Благодаря передовому лазерному датчику модель THUNDER M7 поддерживает разрешение до 8200 dpi и калибровку до 150 ips. Лазерный сенсор гарантирует эффективное и плавное движение по нескольким по мониторам самого высокого разрешения.

Уникальное встроенное программное обеспечение AORUS Macro Engine поддерживает пять профилей с удобным переключением между ними. В итоге, пользователи получат эргономичную игровую мышь с возможностью программирования до 70 макросов на ходу!