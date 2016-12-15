ASUS официально представила в Казахстане смартфоны ASUS ZenFone с Intel Inside

Алматы (Казахстан) - 18 ноября в Алматы состоялось мероприятие, посвященное запуску на казахстанский рынок новой линейки смартфонов ASUS ZenFone на базе решений Intel. В торжественной обстановке были представлены модели с размером экрана от 4,5 до 6 дюймов: ASUS ZenFone 4 (A450CG), ASUS ZenFone 5 (A501CG), a также ASUS ZenFone 6 (A600CG).

«Мы с гордостью представляем нашу новую линейку смартфонов ASUS ZenFone, которая является олицетворением простоты и надежности, красоты линий и совершенства дизайна» – заявил Александр Ким, региональный представитель компании ASUS.

«В ZenFone мы воплотили весь свой опыт разработки цифровых устройств, представив идеальный баланс между аппаратным и программным обеспечением. Инновационный интерфейс ZenUI™ позволяет легко общаться, обмениваться фото или данными, организовывать свое время и управлять смартфоном. А благодаря широкому ассортименту ярких цветовых решений и размеров экрана (от 4,5 до 6 дюймов) каждый пользователь может подобрать именно тот смартфон, который отвечает его требованиям и ожиданиям».

Ринат Хабиров, менеджер Intel по развитию бизнеса в Казахстане: «Наконец в Казахстане состоялась долгожданная премьера линейки ASUS ZenFone на базе решений Intel. Во многих странах эти устройства были представлены раньше и очень быстро стали бестселлерами – спрос на эти смартфоны в разы превышал скорость их поставки на рынок. Покупатели сделали свой выбор в соотношении цена - качество, проголосовав за ZenFone, и, наверное, это лучший показатель смартфонов ASUS. И мы надеемся, что казахстанские покупатели также оценят новинку».

ZenFone 4 – сочетание элегантности и функциональности

4,5-дюймовая модель ZenFone 4 оснащается высокопроизводительным процессором Intel® Atom™ Z2520 с технологией Intel® Hyper-Threading, благодаря которому все приложения моментально откликаются на действия пользователя.

Две встроенные камеры, элегантный дизайн, малый вес и пять привлекательных цветовых вариантов корпуса – все это делает ZenFone 4 превосходным выбором для людей, ведущих активный и мобильный стиль жизни.

ZenFone 4 доступен в пяти цветовых вариантах: черном, белом, красном, голубом и желтом.

ZenFone 5 – крупный HD-дисплей в компактном корпусе

Несмотря на компактный корпус (толщина одной из граней - всего лишь 5,5 мм), модель ZenFone 5 может похвастать 5-дюймовым IPS-дисплеем формата HD с разрешением 1280х720 пикселей. Эксклюзивная технология GloveTouch повышает чувствительность дисплея нового смартфона, позволяя управлять устройством даже через перчатки.

Высокую производительность ZenFone 5 обеспечивает процессор Intel Atom Z2560 с частотой 1,6 ГГц и 2Гб оперативной памяти, а за отличное качество снимков отвечает 8-мегапиксельная основная камера с большой диафрагмой (F/2,0), сенсором с задней подсветкой и стабилизацией изображения. Реализованная в этой камере технология PixelMaster обеспечивает изменение размера пикселей датчика изображения для увеличения светочувствительности на 400%, что позволяет делать качественные снимки в условиях низкого освещения даже без использования вспышки. Кроме того, ZenFone 5 предлагает фронтальную 2-мегапиксельную камеру, с помощью которой можно легко создавать автопортреты и общаться по видеосвязи.

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ZenFone 5 доступен в четырех цветовых вариантах: черном, белом, красном и золотом.

ZenFone 6 – высококачественный 6-дюймовый HD-дисплей для работы и развлечений

Главным достоинством ZenFone 6 является большой 6-дюймовый дисплей, который, как и дисплей ZenFone 5, поддерживает технологию GloveTouch (управление через перчатки). За высокую производительность этой модели отвечает процессор Intel Atom Z2580 с частотой 2 ГГц и 2Гб оперативной памяти.

Мультимедийные возможности ZenFone 6, ярко проявляющиеся при просмотре фильмов и в мобильных играх, подчеркивает аудиотехнология ASUS SonicMaster, с помощью которой реализуется эффект пространственного звучания при использовании наушников.

ZenFone 6 предлагает две камеры: основную 13-мегапиксельную (с технологией PixelMaster) и фронтальную 2-мегапиксельную. Эта модель доступна в тех же четырех цветовых вариантах, что и ZenFone 5.

Высокопроизводительный процессор

Смартфон на новом процессоре Intel Atom — это мгновенный отклик, быстрая работа приложений, поддержка современных игр и моментальный просмотр веб-страниц. А благодаря современным технологиям и оптимизации энергопотребления обеспечивается длительное время автономной работы.

Цены на ASUS ZenFone:

ASUS ZenFone 4 (A400CG) будет продаваться по цене 25990 тенге,

ASUS ZenFone 5 (A501CG) – по цене 37990 тенге,

ASUS ZenFone 6 (A600CG) – по цене 69990 тенге.

Смартфоны ASUS ZenFone уже доступны в сетях «Белый Ветер», «Фора», «Мечта», а также в фирменном магазине ASUS.

Аксессуары:

Для модели ASUS ZenFone 4 (A450CG) будет доступен прозрачный защитный чехол.

Для модели ASUS ZenFone 5 (A501CG) будут доступны функциональные чехлы View Flip Cover с окошком для просмотра важных данных и ответа на звонки не открывая чехол.

Для модели ASUS ZenFone 6 (A600CG) также будут доступны функциональные чехлы View Flip Cover

Аксессуары появятся на казахстанском рынке с первого декабря.