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GAMDIAS выводит на рынок новую игровую гарнитуру HEPHAESTUS Almighty

28.07.2014 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: Deep1984

Хотите, чтобы ваша игровая гарнитура обладала 4D возможностями? А как насчет охлаждения? Игровая гарнитура HEPHAESTUS Almighty от GAMDIAS предлагает ранее невиданные возможности, которые включены не просто для галочки, а имеют реальную практическую ценность.

Система охлаждения со встроенными алюминиевыми радиаторами снижает температуру до оптимального, комфортного уровня, о котором мечтает каждый геймер на протяжении долгих и напряженных игровых сессий. Кроме того, определитель источника звука обеспечивает независимую вибрацию наушников в соответствии с направлением звука. Теперь вам помогает разобраться в ситуации не просто объемный звук: вибрации укажут на точное местонахождение врага. Гарнитура HEPHAESTUS больше не позволит таким ошибкам иметь место!
 

Эргономичный дизайн HEPHAESTUS подразумевает комфортное расположение ободка и самих наушников. Кроме того, гибкий держатель микрофона может сгибаться в любых направлениях для максимально удобного использования.

 

Также, микрофон подавляет внешние шумы, позволяя членам вашей команды четко и ясно слышать то, что вы говорите во время игрового процесса. И последнее, но не менее важное: эксклюзивное программное обеспечение GAMDIAS EOS позволяет настраивать высокие и низкие тона микрофона, а также выбрать специальный звук - Optimus Prime или Donald Duck.


 

GAMDIAS позволит вам насладиться игровым процессом во всех красках. Если хотите стать Богом Игры, выбирайте GAMDIAS, инновации и лучшее качество! Рекомендованная цена – 3790 рублей.

 


 

 

О компании GAMDIAS

Компания GAMDIAS создана в 2012 году в качестве самостоятельного бренда, продвигающего самые современные и совершенные технологические решения для геймеров под собственной торговой маркой GAMDIAS.

Руководствуясь девизом "Искусство игры в движении", компания GAMDIAS ставит во главу угла успешного развития компании максимальные инвестиции в собственные научные исследования и конструкторские работы, позволяющие продукции GAMDIAS занять лидирующие позиции на рынке оборудования для игровой индустрии. В рамках «Концепции-2013», компания GAMDIAS акцентирует новые разработки геймерской электроники и компьютерной периферии в ключе полного переформатирования электронного спортивного ландшафта (eSports) во всем мире. Вдохновленная международной наградой разработчиков игр (RedDot), используя возможности своих "мозговых центров" и воодушевление лидеров бренда, компания GAMDIAS создаёт новые поколения конкурентоспособных игровых инструментов.

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