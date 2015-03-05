HyperX выпускает новую игровую гарнитуру

HyperX®, подразделение компании Kingston Technology Company, Inc., ведущего мирового независимого производителя устройств хранения данных, сегодня объявило о выпуске игровой гарнитуры HyperX Cloud. HyperX Cloud имеет мягкие амбушюры и крупные динамики для того, чтобы поклонники игр могли насладиться высочайшим качеством звучания и максимальным удобством использования во время многочасовых игр.

В гарнитурах HyperX Cloud используется амбушюры с технологией памяти формы и мягкое оголовье со специальной отсрочкой для обеспечения максимального комфорта от использования и привлекательного внешнего вида. Кроме того, накладные наушники закрытого типа защищают от постороннего шума, позволяя полностью погрузиться в игровой процесс. Заменяемые мягкие амбушюры позволяют игрокам слышать, что происходит вокруг, а мощные 53-миллимитровые динамики реалистично передают звук взрывов и пролетающих снарядов. Основа корпуса HyperX Cloud создана из алюминия для длительного срока службы, а съемный микрофон позволяет использовать устройство для различных целей, включая прослушивание музыки.

«HyperX, совместно со шведским производителем, компанией QPAD, создало гарнитуру, которая обеспечивает максимальное качество передачи звука и исключительное удобство использования. В результате получилась качественная продукция, т.к. компания QPAD известна во всей Европе высоким качеством изготовления периферийных устройств для геймеров, – сказал Лоренс Янг (Lawrence Yang), руководитель подразделения HyperX. – Мы думаем, что поклонники игр высоко оценят преимущества нашей новой гарнитуры».

HyperX Cloud может использоваться с компьютерами, консолями PS4™, смартфонами и планшетами. HyperX Cloud является официальной гарнитурой соревнований Intel Extreme Masters, Alliance Gaming, CNB e-Sports Club, SK-Gaming и Team Liquid. HyperX Cloud имеет двухлетнюю гарантию и отличается легендарной надежностью HyperX. Дополнительная информация доступна на сайте www.kingston.com/hyperxcloud.

HyperX – подразделение Kingston® Technology по производству высокопроизводительной продукции, включая высокоскоростные модули памяти DDR3, твердотельные накопители, USB-накопители и гарнитуры. Создающее продукцию для геймеров, любителей разгона и современных цифровых технологий, HyperX широко известно во всем мире, благодаря исключительному качеству, высокой производительности и инновационности своих разработок. HyperX поддерживает более 20 игровых команд во всем мире и выступает главным спонсором Intel Extreme Masters. HyperX участвует во многих мероприятиях, включая Brasil Game Show, China Joy, DreamHack и PAX.

Дополнительная информация доступна на сайте HyperX.

Гарнитура HyperX Cloud :

Тип преобразователя: динамический, закрытый, Ø 53 мм

динамический, закрытый, Ø 53 мм Частотные характеристики : 15 Гц - 25 кГц

: 15 Гц - 25 кГц Уровень звукового давления: 98 ± 3 дБ

Микрофон HyperX Cloud:

Тип преобразователя: конденсор (обратно-электретный)

конденсор (обратно-электретный) Диаграмма направленности : кардиоидная

: кардиоидная Частотные характеристики: 100 - 12000 Гц

Информация о HyperX:

YouTube: http://www.youtube.com/kingstonhyperx

Facebook: http://www.facebook.com/hyperxcommunity

Twitter: http://twitter.com/hyperx

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/164609?trk=tyah

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О HyperX

HyperX® – подразделение компании Kingston Technology Company, Inc., ведущего мирового независимого производителя устройств хранения данных. Подразделение было основано в 2002 г., его штаб-квартира находится в г. Фаунтин Вэлли, шт. Калифорния, США. Дополнительная информация доступна по телефону 800-337-8410 и на сайте www.kingston.com/us/memory/hyperx.