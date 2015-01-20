Итоги розыгрыша акустической системы SVEN MS-1020

Компания Sven и казахстанский харвардный портал Benchit.kz объявляют об итогах розыгрыша акустической системы для геймеров SVEN MS-1020.

Победитель определился путем случайного отбора при помощи сервиса Random.org среди правильно ответивших конкурсантов. Обладателем новой акустической системы стал Павел Нестеров, с чем мы его и поздравляем.

SVEN MS-1020

SVEN MS-1020 – это мультимедийная акустика, которая помимо стандартных регулировок имеет дополнительный выход для подключения МР-3 плеера (или другого источника звука). За счет двухполосного варианта сателлитов можно значительно расширить диапазон звучания и выполнить проработку звукового материала до мельчайших деталей.

Разработчики снабдили SVEN MS-1020 просто космическим и невероятно стильным дизайном, а также удобной системой управления. Пульт ДУ позволяет фактически создать еще один эпизод “Звездных войн”, где звук – главное средство коммуникации.