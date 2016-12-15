Итоги викторины от Palit: GeForce GTX 980 нашла своего владельца

Компания Palit и портал benchit.kz с 21 по 31 октября проводили конкурс для жителей Казахстана, главным призом в котором была видеокарта Palit GeForce GTX980 JetStream на базе новейшей архитектуре NVIDIA - Maxwell.

За 10 дней проведения конкурса свои знания о новой видеокарте продемонстрировали и правильно ответили на все вопросы 953 человека со всех регионов страны. Традиционно, победитель определяется при помощи сервиса Random.org среди правильно ответивших.

(обновлено) Таким образом, победителем стал участник №392 - Тимур Алиев из Астаны. Компания Palit от души поздравляет счастливчика и благодарит всех, кто принял участие в этом конкурсе.

О видеокарте Palit GeForce GTX 980 JetStream

Palit GeForce GTX 980 JetStream ( 4Гб GDDR5) - новая линейка видеокарт, которая отличается улучшенным дизайном и инновационной системой охлаждения. Видеокарта подарит незабываемые впечатление от игры и обеспечит яркую и четкую графику. GeForce GTX 980 JetStream построена на архитектуре NVIDIA Maxwell – видеопроцессоре, гарантирующем высочайшую производительность. Видеокарта обладает прекрасными техническими параметрами, которые обязательно оценят настоящие геймеры.