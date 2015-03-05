Kingston Digital начинает поставки твердотельных накопителей емкостью до 1 Тб

Kingston Digital, Inc., филиал по разработке флеш-памяти компании Kingston Technology Company, Inc., мирового независимого производителя устройств хранения данных, объявила о выпуске новой модели накопителей V310 в рамках семейства продукции SSDNow V300. Твердотельные накопители Kingston® SSDNow V310 значительно повышают оперативность работы систем и предоставляют 960 Гб емкости для хранения коллекций фильмов, музыки, игр, файлов и приложений.

Новые накопители SSDNow V310 в 10 раз быстрее жестких дисков со скоростью вращения 7200 об/мин1, благодаря использованию контроллера Phison 3108 со скоростью чтения и записи 450 Мб/с2. Накопитель не имеет движущихся компонентов, поэтому способен выдержать большие физические нагрузки. Он потребляет меньше электроэнергии и выделяет меньше тепла, что делает его более надежным решением по сравнению с традиционными жесткими дисками. Большая емкость накопителей SSDNow V310 позволяет использовать их в качестве полноценной замены жестких дисков, поэтому пользователи могут полностью перенести на них содержимое своих старых дисков.

«С момента выпуска в 2009 наши накопители серии V обеспечивают оптимальное сочетание цены и производительность для того, чтобы все пользователи смогли оценить преимущества наших твердотельных накопителей. Новая модель V310 продолжает эту традицию и поддерживает самую большую емкость среди всех твердотельных накопителей Kingston, – сказал Ариель Перез (Ariel Perez), руководитель подразделения по производству твердотельных накопителей компании Kingston. – SSDNow V310 – это идеальное решение для модернизации существующих систем, которое значительно повышает производительность их работы и время запуска приложений».

Твердотельные накопители SSDNow V310 предлагаются с емкостью 960 Гб в виде отдельных накопителей и комплектов модернизации, которые включают все необходимые компоненты и ПО для переноса файлов и ОС. SSDNow V310 имеют трехлетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличаются легендарной надежностью Kingston.

Технические характеристики и спецификации Kingston SSD Now V 310:

Высокая скорость работы: увеличение скорости загрузки приложений и запуска системы

увеличение скорости загрузки приложений и запуска системы Надежность: отсутствие подвижных частей уменьшает вероятность выхода из строя

отсутствие подвижных частей уменьшает вероятность выхода из строя Удобство: комплекты модернизации для простой установки

комплекты модернизации для простой установки Большая емкость: достаточный запас свободного пространства для переноса всего жесткого диска на твердотельный накопитель

достаточный запас свободного пространства для переноса всего жесткого диска на твердотельный накопитель Форм-фактор: 2,5 дюйма, толщина 7 мм с адаптером для установки в системы с отсеком 9,5 мм

2,5 дюйма, толщина 7 мм с адаптером для установки в системы с отсеком 9,5 мм Бесшумность: работает тихо и с низким уровнем тепловыделения

работает тихо и с низким уровнем тепловыделения Интерфейс : SATA 3.0 (6 Гбит/ч) – обратная совместимость с SATA 2.0

: SATA 3.0 (6 Гбит/ч) – обратная совместимость с SATA 2.0 Емкость 3 : 960 Гб

: 960 Гб Базовая производительность 4 : Скорость переноса сжимаемых данных ( ATTO ) 450 МБ/с (чтение) и 450 МБ/с (запись) Скорость переноса несжимаемых данных ( AS - SSD и CrystalDiskMark ) 500 МБ/с (чтение) и 440 МБ/с (запись) Максимальная скорость чтения/записи случайных блоков объемом 4 Кб, IOMETER 40000 операций ввода-вывода в секунду и 20000 операций ввода-вывода в секунду Скорость чтения/записи случайных блоков объемом 4 Кб 27000 МБ/с (чтение) и 10500 МБ/с (запись) Результат оценки PCMARK ® 8 4700

Энергопотребление: 0,08 Вт при простое/1,28 Вт среде значение/1,16 Вт (макс.) чтение/5,39 Вт (макс.) запись

0,08 Вт при простое/1,28 Вт среде значение/1,16 Вт (макс.) чтение/5,39 Вт (макс.) запись Температура хранения: от -40 °C до 85 °C

от -40 °C до 85 °C Рабочая температура: от 0 °C до 70 °C

от 0 °C до 70 °C Габариты : 69,8 мм x 100,1 мм x 7 мм

69,8 мм x 100,1 мм x 7 мм Вес : 92,5 г

: 92,5 г Вибрация при работе: 2,17 G пик. (7–800 Гц)

2,17 G пик. (7–800 Гц) Вибрация при хранении: 20 G пик. (10–2000 Гц)

20 G пик. (10–2000 Гц) Наработка на отказ : 1 млн. часов

1 млн. часов Гарантия/поддержка: 3-летняя гарантия, бесплатная техническая поддержка

3-летняя гарантия, бесплатная техническая поддержка Общее количество записываемых байтов6: 2728 ТБ, 256 DWPD8

1 Источник: PCMark Vantage

2 Источник: ATTO (скорость переноса сжимаемых данных)

3 Часть внутренней памяти устройства отводится под разметку и хранение служебных данных, поэтому для данных доступен меньший объем памяти. Дополнительные сведения приведены в руководстве по модулям памяти Kingston Flash, которое можно загрузить со страницы Kingston.com/Flash_Memory_Guide.

4 Без настройки конфигурации с использованием системной платы с интерфейсом SATA 3.0. Скорость может варьироваться в зависимости от конфигурации аппаратного и программного обеспечения и модели использования.

5 Поддерживаемые ОС: Windows® 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Windows XP (SP3)

6 Общее количество записываемых байтов (TBW) обозначает общий объем данных, который может быть записан на накопитель до конца срока службы.

7 Доступно не во всех странах.