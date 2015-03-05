Kingston Digital начинает поставки твердотельных накопителей емкостью до 1 Тб

Kingston Digital, Inc., филиал по разработке флеш-памяти компании Kingston Technology Company, Inc., мирового независимого производителя устройств хранения данных, объявила о выпуске новой модели накопителей V310 в рамках семейства продукции SSDNow V300. Твердотельные накопители Kingston® SSDNow V310 значительно повышают оперативность работы систем и предоставляют 960 Гб емкости для хранения коллекций фильмов, музыки, игр, файлов и приложений.
Новые накопители SSDNow V310 в 10 раз быстрее жестких дисков со скоростью вращения 7200 об/мин1, благодаря использованию контроллера Phison 3108 со скоростью чтения и записи 450 Мб/с2. Накопитель не имеет движущихся компонентов, поэтому способен выдержать большие физические нагрузки. Он потребляет меньше электроэнергии и выделяет меньше тепла, что делает его более надежным решением по сравнению с традиционными жесткими дисками. Большая емкость накопителей SSDNow V310 позволяет использовать их в качестве полноценной замены жестких дисков, поэтому пользователи могут полностью перенести на них содержимое своих старых дисков.
«С момента выпуска в 2009 наши накопители серии V обеспечивают оптимальное сочетание цены и производительность для того, чтобы все пользователи смогли оценить преимущества наших твердотельных накопителей. Новая модель V310 продолжает эту традицию и поддерживает самую большую емкость среди всех твердотельных накопителей Kingston, – сказал Ариель Перез (Ariel Perez), руководитель подразделения по производству твердотельных накопителей компании Kingston. – SSDNow V310 – это идеальное решение для модернизации существующих систем, которое значительно повышает производительность их работы и время запуска приложений».
Твердотельные накопители SSDNow V310 предлагаются с емкостью 960 Гб в виде отдельных накопителей и комплектов модернизации, которые включают все необходимые компоненты и ПО для переноса файлов и ОС. SSDNow V310 имеют трехлетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличаются легендарной надежностью Kingston.
Технические характеристики и спецификации Kingston SSD Now V310:
- Высокая скорость работы: увеличение скорости загрузки приложений и запуска системы
- Надежность: отсутствие подвижных частей уменьшает вероятность выхода из строя
- Удобство: комплекты модернизации для простой установки
- Большая емкость: достаточный запас свободного пространства для переноса всего жесткого диска на твердотельный накопитель
- Форм-фактор: 2,5 дюйма, толщина 7 мм с адаптером для установки в системы с отсеком 9,5 мм
- Бесшумность: работает тихо и с низким уровнем тепловыделения
- Интерфейс: SATA 3.0 (6 Гбит/ч) – обратная совместимость с SATA 2.0
- Емкость3: 960 Гб
- Базовая производительность4:
- Скорость переноса сжимаемых данных (ATTO)
- 450 МБ/с (чтение) и 450 МБ/с (запись)
- Скорость переноса несжимаемых данных (AS-SSD и CrystalDiskMark)
- 500 МБ/с (чтение) и 440 МБ/с (запись)
- Максимальная скорость чтения/записи случайных блоков объемом 4 Кб, IOMETER
- 40000 операций ввода-вывода в секунду и 20000 операций ввода-вывода в секунду
- Скорость чтения/записи случайных блоков объемом 4 Кб
- 27000 МБ/с (чтение) и 10500 МБ/с (запись)
- Результат оценки PCMARK® 8
- 4700
- Скорость переноса сжимаемых данных (ATTO)
- Энергопотребление: 0,08 Вт при простое/1,28 Вт среде значение/1,16 Вт (макс.) чтение/5,39 Вт (макс.) запись
- Температура хранения: от -40 °C до 85 °C
- Рабочая температура: от 0 °C до 70 °C
- Габариты: 69,8 мм x 100,1 мм x 7 мм
- Вес: 92,5 г
- Вибрация при работе: 2,17 G пик. (7–800 Гц)
- Вибрация при хранении: 20 G пик. (10–2000 Гц)
- Наработка на отказ: 1 млн. часов
- Гарантия/поддержка: 3-летняя гарантия, бесплатная техническая поддержка
- Общее количество записываемых байтов6: 2728 ТБ, 256 DWPD8
1 Источник: PCMark Vantage
2 Источник: ATTO (скорость переноса сжимаемых данных)
3 Часть внутренней памяти устройства отводится под разметку и хранение служебных данных, поэтому для данных доступен меньший объем памяти. Дополнительные сведения приведены в руководстве по модулям памяти Kingston Flash, которое можно загрузить со страницы Kingston.com/Flash_Memory_Guide.
4 Без настройки конфигурации с использованием системной платы с интерфейсом SATA 3.0. Скорость может варьироваться в зависимости от конфигурации аппаратного и программного обеспечения и модели использования.
5 Поддерживаемые ОС: Windows® 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Windows XP (SP3)
6 Общее количество записываемых байтов (TBW) обозначает общий объем данных, который может быть записан на накопитель до конца срока службы.
7 Доступно не во всех странах.