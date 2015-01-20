Компания Palit объявляют о розыгрыше видеокарты Palit Geforce GTX 760

Компания Palit и портал http://www.benchit.kz объявляют о розыгрыше Видеокарты Palit Geforce GTX 760. Продолжительность конкурса 5 дней с 24 июня по 28 июня.
Ответьте на пять вопросов о технических характеристиках видеокарты Palit Geforce GTX 760, ответы вышлите на почтовый ящик (contestpalit@gmail.com) и выиграйте приз Видеокарту Palit Geforce GTX 760. Победитель будет определен методом случайного отбора, среди участников ответивших правильно на все вопросы. Результаты будут озвучены в первых числах июля.
Palit – высококачественная видеокарта для геймеров.
Не секрет, что именно геймеры выдвигают достаточно серьезные требования к своим устройствам. Понимая это, Palit старается выпускать свои геймерские девайсы такими, чтобы они представляли собой оптимальное соотношение высокого качества и доступной цены. Именно таковой является и новая видеокарта GeForce GTX 760 (2048MB GDDR5) от Palit. Это новое, очень мощное устройство, идеально подходящее для запуска даже самых требовательных игр.
Вопросы:
- Для чего нужна технология NVIDIA G-SYNC?
- Назовите особенности новой шины PCI Express 3.0, которой обладает видеокарта?
- Для чего нужны транзисторы DrMOS?
- Особенности поддержки интерфейса HDMI 1.4?
- На сколько месяцев компания Palit предоставляет гарантию на свою продукцию?
Всем участникам желаем победы!
*Доставка приза за пределы города Алматы осуществляется победителем самостоятельно.
*Конкурс только для жителей Казахстана.