Компания Palit объявляют о розыгрыше видеокарты Palit Geforce GTX 760

Компания Palit и портал http://www.benchit.kz объявляют о розыгрыше Видеокарты Palit Geforce GTX 760. Продолжительность конкурса 5 дней с 24 июня по 28 июня.

Ответьте на пять вопросов о технических характеристиках видеокарты Palit Geforce GTX 760, ответы вышлите на почтовый ящик (contestpalit@gmail.com) и выиграйте приз Видеокарту Palit Geforce GTX 760. Победитель будет определен методом случайного отбора, среди участников ответивших правильно на все вопросы. Результаты будут озвучены в первых числах июля.

Palit – высококачественная видеокарта для геймеров.

Не секрет, что именно геймеры выдвигают достаточно серьезные требования к своим устройствам. Понимая это, Palit старается выпускать свои геймерские девайсы такими, чтобы они представляли собой оптимальное соотношение высокого качества и доступной цены. Именно таковой является и новая видеокарта GeForce GTX 760 (2048MB GDDR5) от Palit. Это новое, очень мощное устройство, идеально подходящее для запуска даже самых требовательных игр.

Вопросы:

Для чего нужна технология NVIDIA G-SYNC? Назовите особенности новой шины PCI Express 3.0, которой обладает видеокарта? Для чего нужны транзисторы DrMOS? Особенности поддержки интерфейса HDMI 1.4? На сколько месяцев компания Palit предоставляет гарантию на свою продукцию?

Всем участникам желаем победы!

*Доставка приза за пределы города Алматы осуществляется победителем самостоятельно.

*Конкурс только для жителей Казахстана.

