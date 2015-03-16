Компания Palit объявляют о розыгрыше Видеокарты Palit NVIDIA GeForce GT 640

Компания Palit объявляет о розыгрыше видеокарты Palit NVIDIA GeForce GT 640 на сайте BenchIT.kz.

Продолжительность конкурса 5 дней с 18 марта по 22 марта.

Ответьте на три вопроса о технических характеристиках видеокарты Видеокарты Palit NVIDIA GeForce GT 640, ответы вышлите на почтовый ящик (contestpalit@gmail.com) и выиграйте приз Видеокарты Palit NVIDIA GeForce GT 640.

Видеокарта NVIDIA GeForce GT 640:

Описание:

Видеокарта NVIDIA GeForce GT 640 откроет для вас двери в мир мощной архитектуры GeForce нового поколения. С ней вы сможете наслаждаться великолепной графикой и качественным воспроизведением мультимедиа. С GeForce GT 640 игры будут выглядеть более реалистичными, а ваши любимые приложения получат значительный прирост в скорости.

Вопросы:

1. Что обеспечивает видеокарте NVIDIA GeForce GT 640 новая шина PCI Express 3.0?

2. Какой тип памяти используется в видеокарте NVIDIA GeForce GT 640?

3. Как в видеокарте NVIDIA GeForce GT 640 реализована передача звука и видео?

Всем участникам желаем победы!

Внимание: Доставка приза за пределы Алматы осуществляется победителем самостоятельно.