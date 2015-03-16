Компания Palit объявляют о розыгрыше Видеокарты Palit NVIDIA GeForce GT 640

Компания Palit объявляет о розыгрыше видеокарты Palit NVIDIA GeForce GT 640 на сайте BenchIT.kz.
Продолжительность конкурса 5 дней с 18 марта по 22 марта.
Ответьте на три вопроса о технических характеристиках видеокарты Видеокарты Palit NVIDIA GeForce GT 640, ответы вышлите на почтовый ящик (contestpalit@gmail.com) и выиграйте приз Видеокарты Palit NVIDIA GeForce GT 640.
Видеокарта NVIDIA GeForce GT 640:
Описание:
Видеокарта NVIDIA GeForce GT 640 откроет для вас двери в мир мощной архитектуры GeForce нового поколения. С ней вы сможете наслаждаться великолепной графикой и качественным воспроизведением мультимедиа. С GeForce GT 640 игры будут выглядеть более реалистичными, а ваши любимые приложения получат значительный прирост в скорости.
Вопросы:
1. Что обеспечивает видеокарте NVIDIA GeForce GT 640 новая шина PCI Express 3.0?
2. Какой тип памяти используется в видеокарте NVIDIA GeForce GT 640?
3. Как в видеокарте NVIDIA GeForce GT 640 реализована передача звука и видео?
Всем участникам желаем победы!
Внимание: Доставка приза за пределы Алматы осуществляется победителем самостоятельно.