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Компания Sven и казахстанский харвардный портал Benchit.kz объявляют о розыгрыше акустической системы для геймеров SVEN MS-1020!

15.07.2014 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin

Компания Sven и казахстанский харвардный портал Benchit.kz объявляют о розыгрыше акустической системы для геймеров SVEN MS-1020!

SVEN MS-1020
SVEN MS-1020 – это мультимедийная акустика, которая помимо стандартных регулировок имеет дополнительный выход для подключения МР-3 плеера (или другого источника звука). За счет двухполосного варианта сателлитов можно значительно расширить диапазон звучания и выполнить проработку звукового материала до мельчайших деталей.

Разработчики снабдили SVEN MS-1020 просто космическим и невероятно стильным дизайном, а также удобной системой управления. Пульт ДУ позволяет фактически  создать еще один эпизод “Звездных войн”, где звук – главное средство коммуникации.

Чтобы выиграть акустическую систему SVEN MS-1020 ответьте на 10 несложных вопросов, ответы присылайте на e-mail contestsven@gmail.com. Победитель будет определен методом случайного отбора, среди участников правильно ответивших на все вопросы. Срок викторины с 15 по 25 июля 2014 года.

Организаторы конкурса не осуществляют доставку призов.

Вопросы: SVEN MS-1020

  1. Какой тип выходов предусмотрен для акустической системы SVEN MS-1020?
  2. Из какого материала выполнен корпус акустики SVEN MS-1020?
  3. Предусмотрен ли пульт ДУ в мультимедийной акустике SVEN MS-1020
  4. Сколько весит акустическая система SVEN MS-1020?
  5. Предусмотрено ли магнитное экранирование для мультимедийной акустики SVEN MS-1020?
  6. Какова выходная мощность сабвуфера акустической системы SVEN MS-1020?
  7. Какова выходная мощность сателлитов SVEN MS-1020?
  8. Какой частовой диапазон сабвуфера SVEN MS-1020 (величина в Гц)?
  9. Какой частовой диапазон сателлитов мультимедийной акустики SVEN MS-1020 (в Гц)?
  10. Назовите величину напряжения питания для мультимедийной акустики SVEN MS-1020?

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