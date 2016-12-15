Компания Sven и казахстанский харвардный портал Benchit.kz объявляют о розыгрыше акустической системы для геймеров SVEN MS-1020!

SVEN MS-1020

SVEN MS-1020 – это мультимедийная акустика, которая помимо стандартных регулировок имеет дополнительный выход для подключения МР-3 плеера (или другого источника звука). За счет двухполосного варианта сателлитов можно значительно расширить диапазон звучания и выполнить проработку звукового материала до мельчайших деталей.

Разработчики снабдили SVEN MS-1020 просто космическим и невероятно стильным дизайном, а также удобной системой управления. Пульт ДУ позволяет фактически создать еще один эпизод “Звездных войн”, где звук – главное средство коммуникации.

Чтобы выиграть акустическую систему SVEN MS-1020 ответьте на 10 несложных вопросов, ответы присылайте на e-mail contestsven@gmail.com. Победитель будет определен методом случайного отбора, среди участников правильно ответивших на все вопросы. Срок викторины с 15 по 25 июля 2014 года.

Организаторы конкурса не осуществляют доставку призов.

Вопросы: SVEN MS-1020