Компания Sven и казахстанский харвардный портал Benchit.kz объявляют о розыгрыше акустической системы для геймеров SVEN MS-1020!
SVEN MS-1020
SVEN MS-1020 – это мультимедийная акустика, которая помимо стандартных регулировок имеет дополнительный выход для подключения МР-3 плеера (или другого источника звука). За счет двухполосного варианта сателлитов можно значительно расширить диапазон звучания и выполнить проработку звукового материала до мельчайших деталей.
Разработчики снабдили SVEN MS-1020 просто космическим и невероятно стильным дизайном, а также удобной системой управления. Пульт ДУ позволяет фактически создать еще один эпизод “Звездных войн”, где звук – главное средство коммуникации.
Чтобы выиграть акустическую систему SVEN MS-1020 ответьте на 10 несложных вопросов, ответы присылайте на e-mail contestsven@gmail.com. Победитель будет определен методом случайного отбора, среди участников правильно ответивших на все вопросы. Срок викторины с 15 по 25 июля 2014 года.
Организаторы конкурса не осуществляют доставку призов.
Вопросы: SVEN MS-1020
- Какой тип выходов предусмотрен для акустической системы SVEN MS-1020?
- Из какого материала выполнен корпус акустики SVEN MS-1020?
- Предусмотрен ли пульт ДУ в мультимедийной акустике SVEN MS-1020
- Сколько весит акустическая система SVEN MS-1020?
- Предусмотрено ли магнитное экранирование для мультимедийной акустики SVEN MS-1020?
- Какова выходная мощность сабвуфера акустической системы SVEN MS-1020?
- Какова выходная мощность сателлитов SVEN MS-1020?
- Какой частовой диапазон сабвуфера SVEN MS-1020 (величина в Гц)?
- Какой частовой диапазон сателлитов мультимедийной акустики SVEN MS-1020 (в Гц)?
- Назовите величину напряжения питания для мультимедийной акустики SVEN MS-1020?