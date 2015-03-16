Новый розыгрыш от компании Palit - видеокарта Palit GeForce GTX 760 JETSTREAM

Компания Palit объявляет о розыгрыше видеокарты Palit GeForce GTX 760 JETSTREAM на сайте BenchIT.kz для жителей Казахстана!

Продолжительность конкурса 7 дней с 8 по 14 апреля. Ответьте на пять вопросов о технических характеристиках видеокарты Palit GeForce GTX 760 JETSTREAM, ответы вышлите на почтовый ящик (contestpalit@gmail.com) и выиграйте приз - Видеокарту Palit GeForce GTX 760!

Описание:

Palit GeForce GTX 760 JETSTREAM – инновационная видеокарта из серии Palit Jetstream. Призванная удовлетворить требования даже самых взыскательных игроков, новинка отличается оптимизированным дизайном, удвоенным объемом памяти и высочайшей производительностью, необходимой для технологии 3D Vision и работы на нескольких мониторах. Еще одним достоинством продукта является усовершенствованная система охлаждения с кулером TurbofanBlade, созданным по примеру нагнетателей самолетных двигателей, и со светодиодной подсветкой, которая особенно порадует обладателей прозрачных корпусови любителей спецэффектов.

Вопросы:

1. Каков максимальный объем набортной памяти устанавливаемый на видеокарты Palit GeForce GTX 760 JETSTREAM?

2. Какой тип памяти используется в видеокарте Palit GeForce GTX 760 JETSTREAM?

3. Что обеспечивает видеокарте Palit GeForce GTX 760 JETSTREAM технология NVIDIA G-SYNC?

4. На сколько мониторов одновременно позволяет выводить панорамное стереоскопическое изображение видеокарта Palit GeForce GTX 760 JETSTREAM?

5. Для чего в видеокарте Palit GeForce GTX 760 JETSTREAM применена технология GPU Boost 2.0?

Всем участникам желаем победы!

Доставка приза за пределы города Алматы осуществляется победителем самостоятельно.