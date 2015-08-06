Palit GeForce GTX 750 StormX: видеокарта с хорошими оверклокерскими способностями

Для начала нужно напомнить, что первый ускоритель NVIDIA GeForce GTX 700 появился на свет весной 2013 года, тогда как видеокарты GTX 750/750 Ti официально были представлены массовой аудитории лишь весной 2014. Именно данные устройстваявляются первыми ускорителями от NVIDIA, созданными на основе архитектуры Maxwell. Этот факт сегодня привлекает к этим видеокартам много внимания, как со стороны «рядовых» пользователей, так и со стороны профильной прессы. Соответственно, мы также не смогли пройти мимо новых устройств, и посвятили им подробную статью-обзор.

Дизайн, технические характеристики

Сразу же бросается в глаза, что видеокарты NVIDIA GeForce GTX 750/750 Ti достаточно сильно похожи между собой. Это не удивительно, ведь в основу обеих положен один и тот же 28-нм графический процессор GM107, номинальная частота которого насчитывает 1020 МГц, а частота в режиме BoostClock составляет 1085 МГц. Тем не менее, в количестве вычислительных единиц наблюдаются серьезные отличия, о которых непременно нужно сказать. Пользователи GTX 750 получают в свое распоряжение 32 текстурных блока, а также 16 растровых операций и еще 512 шейдерных процессоров (которые, кстати, принадлежат к универсальной категории)! Новый ускоритель функционирует с видеопамятью GDDR5 и клонингом для GTX 750 Ti5400 МГц, тогда как для GTX 750 это 5000 МГц.И в первом, и во втором случае ширина шин насчитывает 128 bit. Если же говорить о рекомендованной стоимости, то в случае с GeForce GTX 750 эта стоимость меньше приблизительно на 20%, чем у модели GTX 750 Ti. Такая разница в цене объясняется разной производительностью. Однако об этом мы подробнее расскажемпозже, сейчас же сосредоточим внимание на характеристиках устройства.

Характеристики PalitGeForce GTX 750 StormX

От обычного варианта GeForce GTX 750 StormXотличает, прежде всего, объем видеопамяти данной карточки, насчитывающий 2048 MB, а не 1024. Данная особенность позволит серьезно увеличить производительность видеокарты. Кроме того, была значительно увеличена и частота функциональной памяти. В этой модели такая частота насчитывает 5010 МГц. Стоит также уточнить, что видеокарта PalitGeForce GTX 750 StormX является далеко не единственным представителем «семьи» Palit. Компания также располагает и версией GeForce GTX 750 KalmX (2048MB GDDR5), укомплектованной совершенно бесшумной системой охлаждения.

У GeForce GTX750 StormX достаточно простая система охлаждения. Она включаетодин небольшой радиатор и 80-миллимитровый вентилятор, оснащенный кожухом, который накрывает поверхность печатной платы. Цифрового аналогового DVI-I в GeForce GTX 750 не предусмотрено, вместо него тут предлагается D-Sub (VGA), который реализован таким образом, что оснащается лишь аналоговой составляющей входа. На обратной стороне картынаходятся контактные площадки, предусмотренные «под четыре типа памяти».

В карте вместо двух выходов DVI присутствует только один – цифровой выход DVI-D.Количество памяти составляет 2 Гб, набрано оно с помощью четверки чипов GDDR5 Samsung K4G41325FC-HC04, емкость каждого из них составляет 4 Гб. Преобразователь питания создан здесь на трехфазовой схеме. Стоит отметить, что две фазы предусмотрены для питания вычислительных блоковGPU, тогда как одна нужна для формирования напряжения видеопамяти. Важно и то, что дополнительной подпитки данной карте не требуется.

Использование

Если «озадачивать» видеокарту сравнительно небольшими нагрузками, то она, стоит отметить, работает сравнительно тихо. На уровне графического процессора температура находится приблизительно возле отметки в 30 градусов, тогда как вентилятор «крутится» со скоростью в 30% от той, что максимально предусмотрена производителем. Что касается шумового порога, то он насчитывает 20 дБА. Если говорить о максимальной нагрузке, то при ней температура доходит уже до отметки в 57 градусов, а скорость же достигает 38%. Важно, что это не оказываетсущественного влияния на уровень шума.

Оверклокерские способности PalitGeForce GTX 750 StormX (2042 MB GDDR5) на довольно высоком уровне. К примеру, пользователь может ускорить работу графического процессора до 1085 МГц в обычном режиме работы,и до 1154 в режиме BoostClock. Отметим и показатели в реальном игровом разгоне – нам получилось добиться прироста в 12 процентов. Важно и то, что программное обеспечение позволит сохранить до пяти различных профилей настроек и осуществлять мониторинг функционирования видеокарты.

Выводы

Подводя итог, можно назвать Palit GeForce GTX 750 StormX (2042 MBGDDR5) достаточно интересным вариантом, созданным на архитектуреMaxwell. Среди достоинств видеокарты – превосходные оверклокерские способности, довольно низкий уровень шума во время работы и превосходная система охлаждения. Хороший вариант, как для оверклокеров, так и для поклонников игр.