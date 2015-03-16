Palit GeForce GTX 750 Ti StormX Dual: правила хорошего разгона

Palit GeForce GTX 750 Ti StormX Dual – первая видеокарта от партнера NVIDIA, основанная на чипе GM107 с новой архитектурой Maxwell. Данный чип получил такие нововведения как увеличенный в 8 раз объем кэша второго уровня (2048 КB), изменение блоков SMM, позволившее улучшить производительность устройства и, наоборот, понизить энергопотребление до 60 Вт, а также их возросшее до пяти штук количество.

Эталонная карта имеет в своем распоряжении 640 ядер CUDA, 16 ROP, 48 TMU и поддерживает память стандарта GDDR5 SDRAM через шину 128 bit. Ее графический процессор функционирует на частоте 1020 МГц, а в режиме Boost Clock этот параметр возрастает до 1085 МГц. Память работает с частотой 5400 МГц.

Рассматриваемая же видеокарта Palit GeForce GTX 750 Ti StormX Dual работает на частоте 1202 и 1281 МГц для GPU,а видеопамять – 6008 МГц. Это довольно серьезный разгон, поэтому и система охлаждения в устройстве впечатляющая, она задействует сразу два вентилятора диаметром 70 мм. Неудивительно, что изделие получилось массивным, с удлиненной печатной платой с прикрепленной к ней стальной пластиной с вентиляционными прорезями.

Центральным элементом системы охлаждения является крупный алюминиевый радиатор. Столь внушительная схема привела к тому, что карта стала двухслотовой. Впрочем, два выхода DVI, как в эталоне, разработчик решил не устанавливать, ограничившись лишь одним, а DVI-I он заменил на D-Sub (VGA), реализовав тем самым аналоговую часть выхода. А вот интерфейс mini HDMI сохранился.2 GB видеопамяти в устройстве набранычетырьмя чипами GDDR5 по 4 GB.

Нужно сказать, что при небольшой нагрузке модель работает практически бесшумно, поскольку ее вентиляторы вращаются со скоростью 30% от номинальной. Загрузка карты на максимум провоцирует повышение температуры графического процессора до 64 градусов по Цельсию, а лопасти вентиляторов в этом случае вращаются с 39-процентной скоростью. Шум в этом случае уже можно различить, однако он остается совершенно ненавязчивым.

Поскольку GTX 750 Ti StormX Dual уже достаточно сильно разогнана производителем, с оверклокингомв ней уже, в принципе, можно и не экспериментировать. Важно иметь в виду, что разгон карты ограничивается не только возможностями ее компонентов, но также мощностью электропитания: слот PCI Express устанавливает планку потребляемой мощности на отметке 75 Вт. Вот почему заводской разгон модели, по сути, является пределом, и последующее увеличение клокинга не имеет смысла.

Стоит также отметить, что в комплекте с видеокартой предусмотрена утилита разгона Thunder Master. ПО дает возможность хранить до пяти различных профилей настроек, обновлять BIOS и осуществлять мониторинг системы, регулировать скорость вращения вентиляторов и выполнять другие действия.

Для тестирования видеокарты мы воспользовались стендом с процессором Intel Core i7-4770К, системной платой MSI Z87-G45 Gaming, Intel Z87 Express, и 2х8 GB оперативной памяти. В качестве кулера был использован СЖО Corsair H60. Процессор был разогнан с3500 до 4400 МГц. Уже в первом тесте 3DMark 2013 модель продемонстрировала уверенное превосходство над эталоннойвидеокартой NVIDIA, ее прирост производительности составил около 10% от заводского разгона.

Из всего сказанного выше можно сделать следующий вывод: Palit GeForce GTX 750 Ti StormX Dual является весьма интересным вариантом ускорителя GTX 750 Ti. Данная видеокарта характеризуется мощной системой охлаждения, весьма впечатляющим уровнем заводского разгона и хорошим приростом производительности, а потому компьютерным энтузиастам она должна понравиться.