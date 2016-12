Palit GeForce GTX 770 OC (2GB GDDR5) - невероятный дизайн и быстрый разгон 28.08.2014 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: admin В конце весны 2013 года была презентована новая видеокарта NVIDIA GTX 770, которая благодаря своей производительности и относительно невысокой стоимости не утратила своей актуальности до сих пор. Да и, справедливости ради, стоит отметить, что и достойной замены пока не нашлось. В данном обзоре мы рассмотрим оригинальную реализацию данного укорителя, выпущенную компанией Palit – GeForce GTX 770 (2GB GDDR5). Технические характеристики За основу Palit GeForce GTX 770 OC (2GB GDDR5) взят графический процессор GK104 с архитектурой Kepler. Его конфигурация практически полностью соответствует NVIDIA GeForce 680. Однако чип GTX 770 оснащен более быстрой памятью GDDR5.

Ускоритель GeForce GTX 770 OC (2GB GDDR5) оснащен системой охлаждения, основанной на тепловых трубках и обдуве с помощью 80-миллимитровых вентиляторов. Объем видеопамяти карты стандартный –2048 MB, частота - 1046 и 1085 МГц в базовом и турборежиме. Из “сухих” цифр это, пожалуй, все, что можно сказать об этом устройстве. Система охлаждения В отличие от стандартной и привычной, система охлаждения Palit GeForce GTX 770 OC (2GB GDDR5) отличается некоторыми особенностями. Так производителем используется два радиатора, соединенных между собой при помощи тепловой трубки. Это обеспечивает более эффективную продувку и значительно снижает уровень шума. Базовым элементом системы является медная пластина, контактирующая непосредственно с кристаллом графического типа. Сверху к ней крепятся концы трубок и пакет алюминиевых пластин, которые образуют первый радиатор. Пакет пронизан изогнутыми концами двух трубок, а три других расположены немного в стороне и образуют второй вентилятор. Однако это еще далеко не все! Помимо этого вся лицевая сторона накрыта алюминиевой плитой с анодированием – именно к ней и подсоединяется кожух с вентиляторами. Она выполняет функцию охлаждения чипов памяти. Продувка осуществляется при помощи вентиляторов, покрывающих всю лицевую поверхность. Печатная плата Компоновка элементов в печатной плате была изменена. В частности элементы преобразователей напряжения питания графического процессора были усилены за счет большего количества каналов. Восемь из них содержат в корпусе транзисторы верхнего и нижнего плеча драйвера (технология Driver MOSFET или DrMOS). Преобразователь питания и чипы памяти Двухканальный контроллер формирует напряжение питания. Дополнительное питание осуществляется при помощи двух разъемов (один восьмиконтактный, второй – шести). Хотелось бы обратить внимание на то, что до тех пор, пока не будут задействованы все контакты, карта просто на просто не будет работать. Рекомендованная минимальная мощность для блока видеокарты –600 Вт. Группа контактных площадок располагается в непосредственной близости от разъемов питания. Объем памяти Palit GeForce GTX 770 OC (2GB GDDR5), который обеспечивается двухгигабитными чипами Elpida W2032BBBG. Комплектация Palit GeForce GTX 770 OC (2GB GDDR5) упакован достаточно в объемную коробку, которая оформлена в бежевых тонах и достаточно классическом стиле. Помимо самой видеокарты в стандартную комплектацию также входят: драйверы ПО, переходник, переходник DVI-to-VGA и инструкция по эксплуатации. К сожалению, больше никаких бонусов нет. Температурные режимы, уровень шума и разгон При максимальной нагрузке температура графического процессора составляет 73°С. В этом режиме скорость вентиляторов увеличивается до 2000 об/мин. В режиме простой 2D-нагрузки процессор работает на пониженных частотах. Разгон видеокарты –1046 и 1085 МГц. При тестировании видеокарта показала разгон 1169 и 1221 МГц. Результат весьма неплох. В среднем он дает прирост производительности в видеоиграх на 8-10%. Конфигурация тестового стенда и приложений Обзор сделан на основе тестирования видеокарты со следующими параметрами: процессор: Intel Core i7-4770К (3.5@4.4 ГГц, 4 ядра (8 потоков), 8 Mb L3), LGA 1150;

материнская плата: MSI Z87-G45 Gaming, Intel Z87 Express;

оперативная память: 2х8 GB, Transcend TX2400KLN-8GK, 2400МГц, 11-13-11-29;

шасси: Cooler Master LAB;

блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150W;

блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150W;

кулер: СЖО Corsair H60. Заключение Palit GeForce GTX 770 OC (2GB GDDR5) – видеокарта с эффективной системой охлаждения и усиленным преобразователем питания. Цена на продукт более чем демократична, поэтому можно смело рекомендовать видеокарту к покупке.

