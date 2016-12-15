Победители турнира Game Show ASRock Dota2 Cup

На протяжении всего августа мы наблюдали интересную и захватывающую борьбу во время турнира от GSL.TV совместно с компанией ASRock по всеми любимой игре Dota 2. 410 команд сражались за призовой фонд в размере $2000.

Турнир проходил online, и любой желающий мог принять участие вне зависимости от места жительства. После четырех отборочных туров, в рамках которых прошло около 400 игр, стали известны имена восьми команд, встретившихся в финале:

● KPG

● MiT

● A`PANDA

● DexG

● USD

● mPro

● BLYACH

● .ss

Прошедшая суббота стала настоящим праздником Dota 2, как для зрителей, так и для участников.

Места в финале распределились следующим образом:

1 место - MiT - 500$

2 место - KPG - 350$

3 место - mPro - 150$

Поздравляем победителей и желаем всем удачи в будущих турнирах!