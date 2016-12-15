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Победители турнира Game Show ASRock Dota2 Cup

03.09.2014 | Категория: Пресс-релизы | Разместил: Deep1984

На протяжении всего августа мы наблюдали интересную и захватывающую борьбу во время турнира от GSL.TV совместно с компанией ASRock по всеми любимой игре Dota 2.  410 команд сражались за призовой фонд в размере $2000.

Турнир проходил online, и любой желающий мог принять участие вне зависимости от места жительства. После четырех отборочных туров, в рамках которых прошло около 400 игр, стали известны имена восьми команд, встретившихся в финале:

● http://gsl.tv/media/uploads/Flags/ua.gif KPG

● http://gsl.tv/media/uploads/Flags/ua.gif MiT

● http://gsl.tv/media/uploads/Flags/ua.gif A`PANDA

● http://gsl.tv/media/uploads/Flags/ru.gif DexG

● http://gsl.tv/media/uploads/Flags/ru.gif USD

● http://gsl.tv/media/uploads/Flags/lt.gif mPro

● http://gsl.tv/media/uploads/Flags/by.gif BLYACH

● http://gsl.tv/media/uploads/Flags/ru.gif .ss

Прошедшая суббота стала настоящим праздником Dota 2, как для зрителей, так и для участников.

Места в финале распределились следующим образом:

1 место - http://gsl.tv/media/uploads/Flags/ua.gifMiT - 500$

2 место - http://gsl.tv/media/uploads/Flags/ua.gifKPG - 350$

3 место - http://gsl.tv/media/uploads/Flags/lt.gifmPro - 150$

Поздравляем победителей и желаем всем удачи в будущих турнирах!

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