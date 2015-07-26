Подробности о новейшей микроархитектуре Intel и 14-нанометровом производственном процессе

Intel представила информацию о микроархитектуре процессора Intel Core M, который станет изготавливаться в соответствии с технологическими нормами 14-нанометровго производственного процесса. Новая микроархитектура оптимизирована для использования преимуществ новых возможностей производственного процесса.

Intel и проектировщики микросхем добились более чем двукратного снижения тепловой мощности по сравнению с предыдущим поколением процессоров при сохранении высокой производительности и увеличении времени работы в автономном режиме.

Intel стала первой компанией, которая начала массовое производство продукции на базе 14-нанометровой технологии. Корпорация использует второе поколение транзисторов Tri-Gate (FinFET), которые обеспечивают ведущие показатели производительности, энергопотребления, плотности размещения и стоимости на один транзистор.

14-нанометровая технология Intel будет использоваться для производства широкого спектра высокопроизводительных решений и процессоров с пониженным тепловыделением, включая серверы, ПК и решения для «Интернета вещей».

Первые системы на базе Intel Core M поступят в продажу в сезон праздничных покупок, а массовые продажи начнутся в первой половине 2015 г.