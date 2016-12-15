[PR] Подробное знакомство с видеокартой PalitGeForce GTX 780 Ti JetStream

Традиционно, знакомство с новой видеокартой GeForce GTX 780 TiJetStream логичнее всего будет начать с дизайна устройства.

Дизайн печатной платы

Сразу отметим главное отличие внешнего вида GTX 780 TiJetStream от эталонного устройства – это десятифазная, против восьмифазной, схема преобразователя питания графики и видеопамяти.

Восемь основных и самых нагруженных каналов, которые формируют напряжение для питания GPU, созданы на прогрессивных сборках, включающих в одном корпусе транзисторы верхнего и нижнего плеча и их драйвер – это технология Driver MOSFET или DrMOS.

Для управления их работой предусмотрен8-фазный ШИМ-контроллер NCP4208. Наличие I2C интерфейса как части функционала микросхемы дает полный программный контроль по настройке значений напряжений, которые формируются с ее помощью. Для основного питания видеокарты предусмотрена пара восьмиконтактных разъемов. Стоит учитывать, что пока не будут активированы все 16 контактов, видеокарта не запустится. И потому без необходимого блока питания обойтись вам никак не удастся.

На текстолите PalitGeForce GTX 780 TiJetStream предусмотрены контактные площадки для измерения значений ключевых напряжений при помощи мультиметра. Как предполагается, эта возможность может пригодиться при экстремальном разгоне. Тут же предусмотрена и еще пара контактных площадок, которая обозначается как OV Unlock, она скрыта гарантийной наклейкой. Под этими площадкамирасположен соединяющий их специальный резистор, сопротивление которого определяется номиналом напряжения питания GPU.

Кстати, это довольно оригинальный бонус от Palit. Как правило, энтузиасты, решившиеся на вольтмод, вынуждены сами изучать документацию ШИМ-контроллера и схему питания, или разыскивать эти сведения на форумах, а затем – подпаивать резисторы к не очень подходящим для этого площадкам. А тут вот обо всем позаботился производитель.

Графический процессор PalitGeForce GTX 780 TiJetStream разогнан до приблизительно 980 МГц в обычном режиме, а также– до 1046 МГц для BoostClock. Объем видеопамяти составляет 3072 MB, он набран при помощи 12 чипов, которые распаяны на лицевой поверхности печатной платы. Тут применяются элементы SK Hynix H5GQ2H24AFR, облаченные в упаковку FCBGA. Эти чипы могут похвалиться возможностью гарантированно работать с частотой 7000 МГц, при этом напряжение питания равняется 1.5 В.

Набор видеовыходов карты включает один порт DVI-I, портDualLink DVI-D, порт HDMI и один DisplayPort. Два порта DVI позволят подсоединить к карте пару одинаковых мониторов с необходимым интерфейсом, тогда как третий можно активировать при помощи HDMI и необходимого переходника, который поставляется в комплекте с картой.

Система охлаждения

Отдельно стоит сказать о системе охлаждения PalitGeForce GTX 780 TiJetStream, тем более что она серьезно отличается от системы, что представлена как часть эталонной версии NVIDIA. В решении Palit применяются три осевых вентилятора, все они при этом разного размера. Самый большой – центральный вентилятор, он обладает 90-миллиметровой крыльчаткой, и установлен неподалеку от графического процессора. Два других помещаются по краям. Все вентиляторырасполагаются в специальном пластиковом кожухе, который накрывает лицевую поверхность видеокарты.

Скорость их вращения настраивается при помощи широтно-импульсной модуляции (PWM), через специальный 4-контактный штекер. Пропеллеры принадлежат к низкопрофильному типу, обладают густо посаженными лопастями, у которых интересный волнообразный профиль, который призван улучшить аэродинамику и уменьшить уровень шума. Самая большая крыльчатка, расположенная по центру, оснащена синей подсветкой.

Под кожухом с вентиляторами можно увидеть пару больших радиаторов, которые сделаны из довольно тонких алюминиевых пластин, и объединяются в одну систему при помощи трех 6-мм медных тепловых трубочек. В общей сложности в системе 5 трубок, еще двеприменяются для равномерного распределения тепла по радиатору, который непосредственно сообщается с площадкой, контактирующей с графическим процессором.

Начальная точка системы – довольно тонкая медная плиточка, которая контактирует с кристаллом графического чипа. По периметру эта плитка усиливаетсяалюминиевой, которая тут применяется для крепления. С верхней части к плиткам подсоединяются концы пяти тепловых трубочек, прижатых пакетом алюминиевых пластин, который образует первый радиатор. Его толщу пронизывают концыпары изогнутых трубок, тогда как три остальных отведены в сторону, там на них нанизан другой пакет пластин, которые образуют второй радиатор.

Однако данную пару можно назвать лишь вершиной айсберга, потому что вся лицевая сторона платы накрывается большой алюминиевой плитой, оснащенной черным анодированием, которая прикручена к текстолиту при помощи шестнадцати винтов и придает конструкции прекрасную монолитность и довольно серьезную жесткость. К ней, при помощи защелок, прикрепляется пластиковый кожух с вентиляторами.

С помощь пластичного термоинтерфейса плита соединяется с чипами памяти, а также – с транзисторными силовыми сборками преобразователя питания, в целом, она являетсяочень большим радиатором. В части, над которой «навис»еще один радиатор из системы GPU, на плите сделано оребрение, которое продувается при помощи потоков воздуха, проходящих через нависающий охладитель.

В целом система смотрится монументально, надежно и, самое главное, монолитно. Она отлично продумана, ее элементы функционируют слажено, это увеличивает эффективность конструкции.

Карта вместе с системой охлаждения занимают пространство в 3 слота, так что при желании задействовать ее в тандеме нужно убедиться, что на определенной для него материнской плате графические разъемы разделяются соответствующим расстоянием.

В работе

В игровом режиме, при максимуме нагрузки и серьезных настройках, видеокарта является шумной, однако она намного тише, чем ожидалось, учитывая ее производительность и уровень потребления энергии. Как удалось установить, видеокарта серьезно превосходит по производительности эталоннуюверсию NVIDIA во всех тестах. Отрыв не очень большой, однако и запас карман не тянет. А еще больше его увеличить можно при помощи разгона.

Выводы

Судя поGeForce GTX 780 TiJetStream, можно сказать, что Palitсделала превосходный вариант флагманского однопроцессорного ускорителя для настольных ПК. Видеокарта оснащается продуманной системой охлаждения, с превосходным запасом по мощности. Хорошим бонусом для оверклокеров можно назвать возможность программного контроля напряжения питания GPU, плюс и максимум доступности аппаратного вольтмода – функция также интересная.