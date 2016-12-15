Прямая трансляция чемпионата Dreamhack Winter 2014 по Hearthstone только на Viagame

Чемпионат пройдет в рамках Dreamhack Winter 2014 в Швеции, с 27 по 29 ноября этого года. Уже определился полный состав игроков, которые будут бороться за титул чемпиона и призовой фонд $25,000. Среди 32 сильнейших есть и любитель публики «Коленто», который так же является фаворитом чемпионата. Все 3 дня зрители смогут наблюдать за борьбой сильнейших на viagame.com в прямом эфире на русском языке.

Комментировать турнир будет Олеся "Olesami" Денисенко, которая поможет зрителям следить за ходом игры, а так же ознакомит со всем составом участников, их карточными предпочтениями и стратегиями. Особенно хочется выделить 9 игроков, которые прошли в финал преуспев в квалификационных турнирах, в которых учавствовало более 500 игроков Hearthstone со всего мира. Origin, Esosek, Neirea, Marzito, Maverick, Dog, Cipher и Faramir, показали, что они в полной готовности победить и что даже самым сильным игрокам стоит держать ухо в остро.

Все32 игрока разделятся на 4 группы по 8 человек, и с 27 по 28 ноября будут сражаться за возможность попадания в плей-офф, который пройдет 29 ноября.

Победитель турнира не только получит звание лучшего игрока из лучших, но так же увезет домой главный приз чемпионата - $10,000. Все матчи Viagame покажет в прямом эфире. Зрителей ждут не только увлекательные матчи, но так же и интересные конкурсы и призы, которые компания приготовила специально для настоящих поклонников Hearthstone. Самые горячие новости турнира, а так же конкурсы и викторин от Viagame в Твиттере на канале @ViagameHS.